„Akolita” został skasowany. Nie będzie 2. sezonu - a szkoda

Co ciekawe, doceniany „Andor” według tego samego raportu „wygrał” z „Akolita” jedynie o włos. Jednak w jego przypadku twórcy z góry dali tytułowi dwie odsłony. Inna sprawa, że nikt o zdrowych zmysłach nie zrezygnowałby z najlepiej ocenianego serialu uniwersum od poważanego Tony’ego Gilroya.



Podium odcinkowych tytułów „Star Wars” o najniższej oglądalności zamyka „Ahsoka” (która, co ciekawe, również doczeka się kontynuacji). Co nam to mówi? A to, że Ahsoka wcale nie jest tak rozpoznawalną i lubianą postacią, „Wojny klonów” i „Rebelianci” to animacje rozpoznawalne przez mniejszość odbiorców, a Dave Filoni nie jest mesjaszem uniwersum. Fani ewidentnie wolą oglądać w kółko to samo - pragną fanserwisu, powrotów, przepisywania historii, tych samych twarzy (mowa o najpopularniejszych postaciach), tych samych tropów. I ogromu najtańszej nostalgii. Właśnie dlatego „Obi-Wan Kenobi” czy „Księga Boby Fetta” oglądały się znacznie lepiej, choć ich wartość artystyczna szoruje po dnie.