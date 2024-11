A więc jednak! Amazon znalazł nowego "Reachera". Tak, ten serial jest hitem

Jak już dobrze wiemy, dostaniemy 3. sezon "Reachera" i pojawi się on na Prime Video w przyszłym roku. Co oglądać do tej pory? Amazon zdaje sobie sprawę, że jego użytkownicy przepadają za serialowymi adaptacjami popularnych serii kryminalnych. Dlatego prosto z kart powieści Jamesa Pattersona postanowił przenieść na mały ekran jeszcze przygody Aleksa Crossa. I wygląda na to, że trafił tym w dziesiątkę. Od dnia swojej premiery, produkcja nie chce zejść z pierwszego miejsca listy najchętniej oglądanych tytułów w serwisie.



Oczywiście, "Crossowi" jeszcze daleko do "Reachera", którego dotychczasowe dwa sezony spędzały na szczycie zestawienia całe miesiące. Jest już jednak na dobrej drodze, aby Amazon nie żałował wydanych na niego pieniędzy. Na pierwszym miejscu topki tytułów na Prime Video utrzymuje się drugi tydzień. To się może niedługo zmienić, ale do tej pory nie udało się go strącić nawet nowemu serialowi, skierowanemu do nastolatków.