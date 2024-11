Przez swoje metody okradania Sulak rzeczywiście nazywany był "Arsenem Lupinem sklepów jubilerskich". Mężczyzna określany był jako czarujący bandyta bez krwi na rękach (co ciekawe, podczas ucieczek decydował się czasem zatelefonować do komisarza, który go ścigał). W każdym przypadku udało mu się uciec z łupem. Niepowodzeniem zakończył się jeden napad w Thionville, podczas którego Sulak był zmuszony wciąż zakładnika, grożąc policji granatem. Wyjechał wówczas do Brazylii, jednak już po kilku miesiącach postanowił wrócić do rodzinnej Francji. Popełnił wówczas błąd - został bowiem aresztowany na granicy hiszpańskiej. Mimo że starał się ukryć swoją prawdziwą tożsamość, szybko odkryto, kim jest naprawdę i osadzono go w więzieniu Gradignan.