Włodek zaraz pogoni amerykańskiego superdetektywa. Polski serial oryginalny namiesza na Prime Video

"Cross" rządzi i dzieli na Prime Video od czasu swojej premiery. W końcu polscy widzowie dostrzegają w nim następcę "Reachera" - to przecież też serialowa adaptacja popularnej serii powieści kryminalnych. Książki Jamesa Pattersona do tej pory nie miały szczęścia do swoich ekranowych wersji. Trzykrotnie realizowano na ich podstawie filmy - za każdym razem z marnym skutkiem. Nie przypadły do gustu ani fanom oryginałów, ani krytykom. Z produkcją Amazona sprawa ma się już zupełnie inaczej. 77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie.



Choć - podobnie jak krytycy - widzowie pokochali przygody superdetektywa, który tropi niebezpiecznego mordercę, czas dominacji "Crossa" na Prime Video dobiega właśnie końca. Wczoraj na platformie wylądowała bowiem "Gąska". Czemu może ona zagrozić amerykańskiej produkcji? To polski serial oryginalny, a użytkownicy serwisu zazwyczaj rzucają się na każdy rodzimy tytuł w serwisie. I w tym wypadku będzie to całkowicie uzasadnione.