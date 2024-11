„Gąska” to franczyzowa sieć supermarketów, która już na pierwszy rzut oka budzi ciepłe skojarzenia. Sklep jest nieduży, ma stałych, pewnie lokalnych klientów i równie niezmienną obsługę. Jest swojsko, spokojnie i prawie nigdy nie widać, co dzieje się na zapleczu. Serial Prime Video chce to zmienić i całą swoją produkcję opiera właśnie na tym, co niewidoczne dla oka klienta. Jest w tym jednak pewna przewrotność, bo po twórcach „1670” spodziewałem się ostrej satyry, może na stosunki społeczne, może pracę jako taką. Tymczasem okazało się, że „Gąska” to po prostu ciepła komedia o współpracownikach z polskim krajobrazem w tle.