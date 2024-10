Czas dominacji "Władcy Pierścieni" na Prime Video dobiega końca. Użytkownicy odkrywają nowe tytuły

To tydzień gorących premier na Prime Video. Dla użytkowników platformy Amazona zaczął się przecież od "Challengers". Tak, namiętny romans z tenisem w tle i Zendayą na pierwszym planie już wcześniej był dostępny online, ale jedynie za dodatkową opłatą. 1 października trafił do regularnej oferty serwisu i od tamtej pory można go obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji. A warto, bo Luca Guadagnino po raz kolejny nie zawodzi. Nawet jeśli temperatura za oknem opadła, podczas seansu mocno się spocicie.



Prócz "Challengers" na licencji w minionych dniach na Prime Video pojawiły się dwa tytuły oryginalne. W czwartek dostaliśmy 3. sezon "Legendy Vox Machiny" i film "Szefowa". Użytkownicy Amazona dopiero te nowości odkrywają. Oczywiście, myślami wciąż przebywając w Śródziemiu. 2. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" ciągle bowiem zajmuje pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video.