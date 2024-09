Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 porażających nowości

Co za petarda! "MaXXXine" to finałowa odsłona trylogii horrorowej trylogii Ti Westa. Śledzimy w niej losy tytułowej Maxine Minx, która po masakrze przedstawionej w "X" podbiła branżę porno. Teraz chciałaby zrobić karierę w Hollywood. Kiedy tylko otrzymuje na to szansę, powiązani z nią ludzie zaczynają ginąć. Gdy próbuje pokonać tę przeszkodę na drodze do spełnienia marzeń, reżyser pozwala, aby przedstawione w filmie Los Angeles pochłonęło nas bez reszty. W tym neonowym koszmarze bardzo łatwo się zatracić.