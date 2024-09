Rozumiem, czemu tak chętnie oglądacie nowy hit na Amazonie. Musicie jednak przestać

Bohaterowie są na tyle płascy, że idealnie nadawaliby się na karmę dla rekinów. Gdybyśmy mieli do czynienia z filmem The Asylum (wytwórnia od "Rekinado") spotkalibyśmy wśród nich jeszcze jakiegoś chama i prostaka oraz ze dwie wiecznie pijane dziewczyny. Po kolei wszyscy kończyliby w twardych szczękach, co wyglądałoby oczywiście tandetnie, ale przynajmniej sprawiało frajdę. W "Bez paniki" pierwszy atak drapieżnika następuje dość szybko, ale na kolejny trzeba czekać. I czekać. I czekać. A kiedy już nadchodzi, wcale widowiskowo nie wygląda.