Pierwsza połowa filmu jest świetna ze względu na to, że jest to mięsisty film psychologiczny, który wzbudza niepokój i skutecznie trzyma w napięciu. Można mieć zarzuty co do końcowej części, którą ma thrillerowe zabarwienie - te fragmenty są nieco przerysowane i wyglądają karykaturalnie, ale wciąż nie można zarzucić im tego, że nie są zaskakujące. Jessica Chastain, odtwórczyni roli Alice, w porównaniu do swojej koleżanki z planu wypadła dość blado. Jej postaci brakowało głębi - była dość płaska, a jej działania ograniczały się do gwałtownych reakcji na poczynania jej syna oraz przyjaciółki.