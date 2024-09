Prime Video nawiedził nowy horror z Russellem Crowe'em. Czy rzeczywiście taki straszny, jak wszyscy mówią?

Na Rotten Tomatoes "Egzorcyzm" ma na swoim koncie jedynie 28 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy co prawda doceniają wysiłki Russella Crowe'a w budowaniu swojej postaci, ale zwracają uwagę, że nie starczają one na długo. Nikną bowiem, gdy film zaczyna za bardzo polegać na kliszach horrorów o opętaniu. W skrócie: jest powtarzalny i nie ma nic ciekawego w temacie do powiedzenia, co zauważyli również widzowie. Na wspomnianym portalu tylko 36 proc. użytkowników spogląda na produkcję przychylnym okiem.