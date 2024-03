Użytkownicy Amazona odpuścili sobie na chwilę ten film akcji. Teraz znowu pozwalają mu skopać sobie tyłki

Jaki tytuł wykopał "Road House" na drugie miejsce najpopularniejszych produkcji dostępnych na Amazon Prime Video? "Freelance". Film wcześniej można było obejrzeć na platformie za dodatkową opłatą, ale teraz wpadł do streamingowej oferty serwisu. Użytkownicy się na niego rzucili. Nic zresztą dziwnego. Już na papierze wydaje się bowiem skrojony pod ich gusta. To w końcu komedia pełna akcji. Do tego z Johnem Ceną w roli głównej.



We "Freelance" John Cena wciela się w Masona Pettisa, byłego agenta sił specjalnych. Podejmuje się on niebezpiecznego, aczkolwiek dobrze płatnego zadania. Ma zapewnić ochronę dziennikarce, podczas jej wyjazdu na wywiad z dyktatorem. W trakcie rozmowy dochodzi jednak do zamachu stanu, przez co cała trójka musi walczyć w dżungli o przetrwanie. I postarać nie pozabijać się nawzajem.