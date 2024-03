Kocham Johna Cenę, ale to jest chyba najgorszy film z jego udziałem. Właśnie wpadł na Amazona

Pozory fabuły, lubiane twarze w obsadzie i niemały budżet to za mało - we „Freelance” wszystko zrobione jest po łebkach. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale aż mi szkoda Ceny - facet zasługuje na coś więcej (o Alison Brie nie wspominając, a Slater... okej, Slater grywał w jeszcze gorszych paździerzach).



Bohaterowie to nijakie, nieciekawe, oparte na jednej cesze, wygenerowane przez AI kukły. Fabuła - choć na papierze prezentuje się nieźle - prowadzona jest w sposób tak nudny i nierozrywkowy, że po pół godziny seansu nie sposób powstrzymać ziewania. Durne i niedopracowane sekwencje akcji nie ekscytują, a humor nie bawi - co, biorąc pod uwagę gatunek, jest chyba największą zbrodnią. Nie chodzi nawet o to, że żarty są żenujące - wolałbym kloaczne, cringe’owe czy obraźliwe dialogi, które są przynajmniej „jakieś” i budzą w odbiorcy jakiekolwiek odczucia, niż to, co dostaliśmy tutaj. Znaczy się: bezpieczne, mdłe, leniwie napisane, wtórne, byle jakie pół-gagi wcielane w życie bez odrobiny pasji czy zaangażowania. Powtarzam: zbrodnia.



