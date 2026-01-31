REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom

Nie jest żadną tajemnicą, że użytkownicy Prime Video lubią dobrą akcję. Właśnie taką platforma Amazona niedawno im dostarczyła. "Ekipa wyburzeniowa" wpadła do serwisu i zrobiła w nim niezłą rozpierduchę. Widzowie są zachwyceni.

Rafał Christ
ekipa wyburzeniowa film akcji amazon prime video co obejrzeć najpopularniejsze
REKLAMA

"Ekipa wyburzeniowa" wpadła na Prime Video w minioną środę i od razu zawróciła użytkownikom w głowach. Na dobrą sprawę nie udało jej się zburzyć jedynie popularności "Fallouta", którego 2. sezon tego samego dnia dostał nowy odcinek. Dlatego właśnie to postapokaliptyczny serial wciąż rządzi w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Film akcji z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoą zajmuje dopiero drugie miejsce zestawienia.

To wciąż ogromne zwycięstwo produkcji, bo przecież udało jej się wyprzedzić nawet polskiego hiciora. Na najniższy stopień podium strąciła bowiem "Dom dobry", który w 2025 roku święcił triumfy w kinach, a od czasu swojej streamingowej premiery cieszy się ogromnym wzięciem wśród użytkowników Prime Video. Opowieść o domowej przemocy Wojciecha Smarzowskiego musiała jednak pogodzić się z faktem, że subskrybenci platformy Amazona chcą trochę od niej odpocząć i potrzebują się wyluzować przy totalnie eskapistycznym filmie.

OGLĄDAJ NA PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

Bo "Ekipa wyburzeniowa" nie udaje poważnego kina. To taki film do wyluzowania w piątkowy czy tam sobotni wieczór. Opowiada przecież historię dwójki skłóconych braci, którzy łączą siły, aby dowiedzieć się, kto stoi za zabójstwem ich ojca. James (Dave Bautista) to spokojny i metodyczny żołnierz. Johnny (Jason Momoa) to znowu narwany gliniarz, rzucający one-linerami na lewo i prawo. Wspólnie tworzą duet rodem z lat 90.

"Ekipa wyburzeniowa" to film akcji w starym, dobrym stylu. Utrzymany w klimatach "Zabójczej broni" bądź "Bad Boys", gdzie (nie)dobrana para bohaterów pokonuje przeciwności, żeby rozwiązać sprawę kryminalną. W międzyczasie wprowadzają do świata przedstawionego mnóstwo chaosu i robią niezłą rozpierduchę. Dlatego właśnie James i Johnny zapracowują sobie na tytułowy przydomek. Po widowiskowym pościgu i rozwaleniu paru aut, sierżant policji nazywa ich ekipą wyburzeniową.

Osadzony w malowniczych pejzażach Hawajów film okazał się dokładnie tym, czego potrzebowali użytkownicy Prime Video - niezobowiązującą rozrywką z paroma wysmakowanymi scenami akcji. Bo akcję to subskrybenci platformy Amazona bardzo sobie cenią. Wielokrotnie już zdążyliśmy się o tym przekonać, gdy rzucali się na wszystkie nowości z Jasonem Stathamem czy kolejne odsłony "Johna Wicka" i osadzony w jego uniwersum "Continental". Przez to ciągłe łaknienie adrenaliny "Ekipa wyburzeniowa" nie jest jedynym jej dostarczycielem.

Prócz "Ekipy wyburzeniowej" użytkownicy Prime Video chętnie sięgają jeszcze po inny film akcji. "Skok życia" też może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W główną rolę wciela się sam Jean Reno. Partneruje mu znany z "Domu latających sztyletów" Andy Lau. Ich bohaterowie stają po przeciwnej stronie barykady. Lau gra złodzieja szykującego się do skoku życia, a Reno - detektywa próbującego go powstrzymać. Po drodze obaj dostarczają widzom sensacyjnych atrakcji, dzięki czemu produkcja z 2017 roku zajmuje obecnie dziewiątą pozycję w topce najpopularniejszych tytułów na platformie Amazona dostępnych w naszym kraju.

Przyglądając się zestawieniu, nietrudno dojść do wniosku, że użytkownicy Prime Video najbardziej łakną widowiskowej akcji i napięcia. O ile "Ekipa wyburzeniowa" i "Skok życia" dostarczają im tego pierwszego, drugiego szukają w dreszczowcach, których również w topce nie brakuje. Dzielnie się w nim przecież trzym "Skok", obecnie zajmujący czwarte miejsce. Gdzieś za nim znajdziemy jeszcze "Nocnego recepcjonistę" czy "Sygnalistów".

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Fallout
  2. Ekipa wyburzeniowa
  3. Dom dobry
  4. Skok
  5. Beast Games
  6. Nocny recepcjonista
  7. Pod kopułą
  8. Sygnaliści
  9. Skok życia
  10. Północ - południe
REKLAMA
REKLAMA
Rafał Christ
31.01.2026 09:05
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Filmy akcjiPrime Video
Najnowsze
8:17
W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa
Aktualizacja: 2026-01-31T08:17:00+01:00
7:31
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror
Aktualizacja: 2026-01-31T07:31:00+01:00
19:44
Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Aktualizacja: 2026-01-30T19:44:36+01:00
19:13
Mistrz horroru powraca z thrillerem survivalowym. Ależ mi go brakowało
Aktualizacja: 2026-01-30T19:13:00+01:00
19:12
Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek
Aktualizacja: 2026-01-30T19:12:35+01:00
17:21
Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:21:00+01:00
17:01
Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:01:52+01:00
15:55
Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
Aktualizacja: 2026-01-30T15:55:00+01:00
15:36
Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-01-30T15:36:00+01:00
15:13
Timothee Chalamet to nowa ikona kina. Nawróciłem się na bycie jego fanem
Aktualizacja: 2026-01-30T15:13:00+01:00
14:51
Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd
Aktualizacja: 2026-01-30T14:51:50+01:00
14:33
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy
Aktualizacja: 2026-01-30T14:33:00+01:00
14:10
Widziałem wielu złych bohaterów w serialach. Ale teraz SkyShowtime przegiął
Aktualizacja: 2026-01-30T14:10:29+01:00
13:37
Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:58+01:00
12:06
Darren Aronofsky stworzył serial AI. Co za okrutny żart
Aktualizacja: 2026-01-30T12:06:38+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video wzruszają się przy serialu wojennym. To perła telewizji
Aktualizacja: 2026-01-30T11:11:38+01:00
9:39
Co łączy Wonder Mana i nowego Spider Mana? Więcej, niż myślicie
Aktualizacja: 2026-01-30T09:39:41+01:00
9:35
Poruszający easter-egg w Avatarze. Ten szczegół umyka widzom
Aktualizacja: 2026-01-30T09:35:05+01:00
8:19
Kapitan Marvel do piachu. To przez Sadie Sink w Spider-Manie
Aktualizacja: 2026-01-30T08:19:47+01:00
21:36
Fallout za darmo. Nie potrzebujesz Prime Video, by obejrzeć serial
Aktualizacja: 2026-01-29T21:36:12+01:00
20:02
Fallout to przyszłość, ale nie nasza. Jak rozwidla się oś czasu?
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:56+01:00
20:02
Nowy serial Marvela pobił rekord. Szybko poszło
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:10+01:00
19:30
Kultowe kino i uwielbiany serial. 5 mega nowości Netfliksa na weeeknd
Aktualizacja: 2026-01-29T19:30:00+01:00
16:18
Miał być paździerz, jest dobry film akcji. Niespodzianka od Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-29T16:18:00+01:00
15:17
Amazon wydał majątek na film o pierwszej damie. Jest beka, bo nikt nie chce go oglądać
Aktualizacja: 2026-01-29T15:17:00+01:00
13:55
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną
Aktualizacja: 2026-01-29T13:55:42+01:00
12:32
Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
Aktualizacja: 2026-01-29T12:32:11+01:00
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
12:03
Już za chwilę ostatni odcinek serialu Niebo. Rok w piekle. Perełka HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-28T12:03:05+01:00
10:51
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-28T10:51:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA