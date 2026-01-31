Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom

Ładowanie...

"Ekipa wyburzeniowa" wpadła na Prime Video w minioną środę i od razu zawróciła użytkownikom w głowach. Na dobrą sprawę nie udało jej się zburzyć jedynie popularności "Fallouta", którego 2. sezon tego samego dnia dostał nowy odcinek. Dlatego właśnie to postapokaliptyczny serial wciąż rządzi w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Film akcji z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoą zajmuje dopiero drugie miejsce zestawienia.



To wciąż ogromne zwycięstwo produkcji, bo przecież udało jej się wyprzedzić nawet polskiego hiciora. Na najniższy stopień podium strąciła bowiem "Dom dobry", który w 2025 roku święcił triumfy w kinach, a od czasu swojej streamingowej premiery cieszy się ogromnym wzięciem wśród użytkowników Prime Video. Opowieść o domowej przemocy Wojciecha Smarzowskiego musiała jednak pogodzić się z faktem, że subskrybenci platformy Amazona chcą trochę od niej odpocząć i potrzebują się wyluzować przy totalnie eskapistycznym filmie.

Prime Video - co obejrzeć?

Bo "Ekipa wyburzeniowa" nie udaje poważnego kina. To taki film do wyluzowania w piątkowy czy tam sobotni wieczór. Opowiada przecież historię dwójki skłóconych braci, którzy łączą siły, aby dowiedzieć się, kto stoi za zabójstwem ich ojca. James (Dave Bautista) to spokojny i metodyczny żołnierz. Johnny (Jason Momoa) to znowu narwany gliniarz, rzucający one-linerami na lewo i prawo. Wspólnie tworzą duet rodem z lat 90.

"Ekipa wyburzeniowa" to film akcji w starym, dobrym stylu. Utrzymany w klimatach "Zabójczej broni" bądź "Bad Boys", gdzie (nie)dobrana para bohaterów pokonuje przeciwności, żeby rozwiązać sprawę kryminalną. W międzyczasie wprowadzają do świata przedstawionego mnóstwo chaosu i robią niezłą rozpierduchę. Dlatego właśnie James i Johnny zapracowują sobie na tytułowy przydomek. Po widowiskowym pościgu i rozwaleniu paru aut, sierżant policji nazywa ich ekipą wyburzeniową.

Osadzony w malowniczych pejzażach Hawajów film okazał się dokładnie tym, czego potrzebowali użytkownicy Prime Video - niezobowiązującą rozrywką z paroma wysmakowanymi scenami akcji. Bo akcję to subskrybenci platformy Amazona bardzo sobie cenią. Wielokrotnie już zdążyliśmy się o tym przekonać, gdy rzucali się na wszystkie nowości z Jasonem Stathamem czy kolejne odsłony "Johna Wicka" i osadzony w jego uniwersum "Continental". Przez to ciągłe łaknienie adrenaliny "Ekipa wyburzeniowa" nie jest jedynym jej dostarczycielem.

Prócz "Ekipy wyburzeniowej" użytkownicy Prime Video chętnie sięgają jeszcze po inny film akcji. "Skok życia" też może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W główną rolę wciela się sam Jean Reno. Partneruje mu znany z "Domu latających sztyletów" Andy Lau. Ich bohaterowie stają po przeciwnej stronie barykady. Lau gra złodzieja szykującego się do skoku życia, a Reno - detektywa próbującego go powstrzymać. Po drodze obaj dostarczają widzom sensacyjnych atrakcji, dzięki czemu produkcja z 2017 roku zajmuje obecnie dziewiątą pozycję w topce najpopularniejszych tytułów na platformie Amazona dostępnych w naszym kraju.

Przyglądając się zestawieniu, nietrudno dojść do wniosku, że użytkownicy Prime Video najbardziej łakną widowiskowej akcji i napięcia. O ile "Ekipa wyburzeniowa" i "Skok życia" dostarczają im tego pierwszego, drugiego szukają w dreszczowcach, których również w topce nie brakuje. Dzielnie się w nim przecież trzym "Skok", obecnie zajmujący czwarte miejsce. Gdzieś za nim znajdziemy jeszcze "Nocnego recepcjonistę" czy "Sygnalistów".

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Fallout Ekipa wyburzeniowa Dom dobry Skok Beast Games Nocny recepcjonista Pod kopułą Sygnaliści Skok życia Północ - południe

Rafał Christ 31.01.2026 09:05

