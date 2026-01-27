REKLAMA
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?

"Fallout" to jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat. Odcinkowa adaptacja gry prędko zyskała rzeszę fanów, którzy niecierpliwie oczekują na kolejne epizody. Prime Video przygotowało dla nich niespodziankę w postaci przyspieszonej premiery finałowych odcinków 2. sezonu serialu. Kiedy obejrzymy je w Polsce?

Adam Kudyba
fallout final odcinki premiera
Sporo się dzieje wokół "Fallouta". Ostatnio ogłoszono, że produkcja, w której występują m.in. Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Ella Purnell i Moises Arias, doczeka się własnego reality show. Obecnie w Prime Video emitowany jest 2. sezon serialu. W przeciwieństwie do poprzedniego, który od razu w całości trafił do serwisu, najnowsza odsłona "Fallouta" jest emitowana w cotygodniowym cyklu. Obecnie zostały 2 odcinki do końca sezonu, a serwis zdecydował się na ciekawy ruch, jeśli chodzi o ich premierę.

Finał 2. sezonu Fallouta przyspieszony. Kiedy premiera w Polsce?

Wielka marka zwykle oznacza wielkie zainteresowanie i niecierpliwość względem zbliżającej się premiery. Taka sytuacja ma zastosowanie w przypadku 2. sezonu "Fallouta". Jak się okazuje, zdecydowano się wyjść naprzeciw spragnionej ostatnich epizodów publiczności. Oficjalny profil "Fallouta" poinformował, że w związku ze zmasowanym oczekiwaniem na finał, podjęto decyzję o przyspieszeniu premiery siódmego oraz ósmego odcinka serialu.

Jawi się więc pytanie: co to oznacza dla polskich widzów Prime Video? W naszym kraju odcinki 2. sezonu "Fallouta" zwykle wychodzą w środy rano (około godziny 9:00). Za sprawą decyzji serwisu, ogłoszone przyspieszenie premier finałowych epizodów, skierowane przede wszystkim do amerykańskiej widowni, obejmie również polski rynek.

Oznacza to, że fani "Fallouta" z naszego kraju również będą mieli możliwość wcześniejszego zobaczenia ostatnich dwóch odcinków serialu. Odcinek 7 trafi na Prime Video 28 stycznia, zaś ósmy, finałowy - 4 lutego - oba o 3:00 w nocy. Nie trzeba będzie więc czekać do rana - najwytrwalsi fani będą mogli zarwać obie nocki, by jak najszybciej zapoznać się z treścią wyczekiwanych epizodów serialu.

Fallout - obsada 2. sezonu

  • Ella Purnell jako Lucy
  • Walton Goggins jako Ghoul
  • Kyle MacLachlan jako Hank
  • Justin Theroux jako House
  • Aaron Moten jako Maximus
  • Moises Arias jako Norm
  • Xelia Mendes-Jones jako Dane
  • Frances Turner jako Barb
  • Macaulay Culkin jako Lacerta Legate
  • Kumail Nanjiani jako Xander Harkness
  • Ron Perlman jako Super Mutant

27.01.2026 11:45
