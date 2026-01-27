Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?

Ładowanie...

Sporo się dzieje wokół "Fallouta". Ostatnio ogłoszono, że produkcja, w której występują m.in. Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Ella Purnell i Moises Arias, doczeka się własnego reality show. Obecnie w Prime Video emitowany jest 2. sezon serialu. W przeciwieństwie do poprzedniego, który od razu w całości trafił do serwisu, najnowsza odsłona "Fallouta" jest emitowana w cotygodniowym cyklu. Obecnie zostały 2 odcinki do końca sezonu, a serwis zdecydował się na ciekawy ruch, jeśli chodzi o ich premierę.

Finał 2. sezonu Fallouta przyspieszony. Kiedy premiera w Polsce?

Wielka marka zwykle oznacza wielkie zainteresowanie i niecierpliwość względem zbliżającej się premiery. Taka sytuacja ma zastosowanie w przypadku 2. sezonu "Fallouta". Jak się okazuje, zdecydowano się wyjść naprzeciw spragnionej ostatnich epizodów publiczności. Oficjalny profil "Fallouta" poinformował, że w związku ze zmasowanym oczekiwaniem na finał, podjęto decyzję o przyspieszeniu premiery siódmego oraz ósmego odcinka serialu.

Jawi się więc pytanie: co to oznacza dla polskich widzów Prime Video? W naszym kraju odcinki 2. sezonu "Fallouta" zwykle wychodzą w środy rano (około godziny 9:00). Za sprawą decyzji serwisu, ogłoszone przyspieszenie premier finałowych epizodów, skierowane przede wszystkim do amerykańskiej widowni, obejmie również polski rynek.

Oznacza to, że fani "Fallouta" z naszego kraju również będą mieli możliwość wcześniejszego zobaczenia ostatnich dwóch odcinków serialu. Odcinek 7 trafi na Prime Video 28 stycznia, zaś ósmy, finałowy - 4 lutego - oba o 3:00 w nocy. Nie trzeba będzie więc czekać do rana - najwytrwalsi fani będą mogli zarwać obie nocki, by jak najszybciej zapoznać się z treścią wyczekiwanych epizodów serialu.

Fallout - obsada 2. sezonu

Ella Purnell jako Lucy

jako Lucy Walton Goggins jako Ghoul

jako Ghoul Kyle MacLachlan jako Hank

jako Hank Justin Theroux jako House

jako House Aaron Moten jako Maximus

jako Maximus Moises Arias jako Norm

jako Norm Xelia Mendes-Jones jako Dane

jako Dane Frances Turner jako Barb

jako Barb Macaulay Culkin jako Lacerta Legate

jako Lacerta Legate Kumail Nanjiani jako Xander Harkness

jako Xander Harkness Ron Perlman jako Super Mutant

Adam Kudyba 27.01.2026 11:45

