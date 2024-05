Polski thriller Amazona wgniótł widzów w fotel. Pobił uroczy niemiecki serial

W ostatnich tygodniach Amazon rozpieszcza polskich użytkowników. Nie zdążyliśmy ochłonąć po finale 2. sezonu "LOL: Kto się śmieje ostatni", a na Prime Video pojawiła się nowa rodzima produkcja. Tym razem utrzymana już w zupełnie innych klimatach. Podczas seansu nikomu bowiem nie jest do śmiechu. "Nieobliczalna" to przecież mroczny thriller. Twórcy nie stronią w nim od seksu i przemocy, a do tego lubią zwodzić widzów na manowce. Takie podejście bardzo się użytkownikom platformy spodobało.



Adaptacja powieści Magdaleny Stachuli zaczyna się od wątku Martyny i Wojciecha. Mąż okazuje się bowiem despotą. Na każdym kroku kontroluje żonę i obarcza ją kolejnymi obowiązkami. Codzienność kobiety wypełniona jest przemocą - ekonomiczną, psychiczną i nawet fizyczną. To domestic noir okazuje się jedynie przedsmakiem czekających nas atrakcji. W końcu reżyser Piotr Trzaskalski zaraz wprowadza kolejnych bohaterów i jak najęty mnoży następne linie fabularne. Skacze od jednych do drugich, coraz bardziej motając w przedstawianej opowieści.