Prime Video: najlepsze seriale 2024. Wybieramy TOP 10 tytułów

Prime Video posiada sporo swoich flagowych seriali - zaliczyć można do nich z pewnością hitowy tytuł "The Boys", kultową "Fleabag", "Niezwyciężonego" czy "The Expanse" (o najlepszych produkcjach odcinkowych od Amazona przeczytasz tutaj). Z wyżej wymienionymi tytułami mogłoby konkurować jednak kilka pozycji, które miały swoją premierą w 2024 r. Jakie to seriale? Wybraliśmy 10 najlepszych.