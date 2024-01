Użytkownicy Amazona odkrywają dobre polskie filmy. Te słabe zagraniczne zresztą też

"Reacher" rządzi na Amazon Prime Video, jak lew rządzi dżunglą. 2. sezon serialu dobiega już jednak końca, bo przecież w przyszły piątek na platformie zadebiutuje jego finał. Spokojnie, serwis zadba, abyśmy się potem nie nudzili. Zaraz bowiem w usłudze pojawi się "Expats" z Nicole Kidman. Serial opowiada historię trzech Amerykanek, których losy splata rodzinna tragedia. Wszystko to na tle tętniącego życiem Hongkongu. Może więc w produkcji nie zobaczymy wielkiego typa kopiącego wszystkim tyłki, ale będzie się na pewno dużo działo.



"Expats" pojawi się na Amazon Prime Video 26 stycznia, a do tego czasu też trzeba coś prócz "Reachera" oglądać. Na szczęście użytkownicy platformy zawsze znajdą jakiś interesujący dla siebie tytuł. Jak wskazuje lista najpopularniejszych tytułów serwisu, w mijającym tygodniu subskrybentom szczególnie do gustu przypadły polskie filmy. Wiadomo, że wciąż chętnie sięgają jeszcze po "Saltburn", ale tuż za nim w zestawieniu znalazła się "Różyczka 2".



