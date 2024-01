Serial Pan i Pani Smith to szpiegowska komedia stworzona przez Donalda Glovera (wcielającego się przy okazji w jedną z tytułowych ról) oraz Franceski Sloane. Znanego również jako Childish Gambino twórcy chyba nie muszę nikogo przedstawiać - to prawdziwy człowiek renesansu, zdolny muzyk, reżyser, scenarzysta i aktor, który przy okazji zainspirował Marvela do stworzenia postaci Milesa Moralesa. Pani Sloane ma natomiast na koncie scenariusze do znakomitych epizodów Gloverowej „Atlanty”, fenomenalnego serialowego „Fargo” czy nagradzanego „Seven Seconds”.



Choć premiera serialu odbędzie się dopiero w lutym 2024 roku na Amazon Prime Video, niektórzy internetowi twórcy czy publicyści już teraz próbują zrobić mu złą prasę. Nie wiem, czy wynika to z nieznajomości tematu połączonej z szansą na wywołanie klikalnej gównoburzy, ale produkcji dostaje się między innymi za... wybory obsadowe (bo, wiadomo, przebrzydła polityczna poprawność). Jakkolwiek serial w istocie będzie przede wszystkim przetwarzał i reinterpretował motywy z popularnego filmu z 2005 roku pod tym samym tytułem, nie jest on jego bezpośrednim remakiem. Opowieść o zabójczej parze pierwotnie była właśnie serialem - i to emitowanym w połowie lat 90. Film Limana pozwolił sobie przerobić dwoje udających małżeństwo tajnych agentów na prawdziwe małżeństwo płatnych zabójców, modyfikując tę opowieść wedle swojej wizji. A to znaczy: robiąc dokładnie to samo, co teraz zrobili Glover i Sloane.



