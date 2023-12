W tej czarnej komedii od Amazona szlachta nie pracuje. To idealny film na weekend

Początkowo reżyserka nawiązuje do młodzieżowych thrillerów, którymi Hollywood zachłysnęło się na przełomie wieków. Raz mamy w "Saltburn" chętnie podejmowany przez nie temat obsesyjnej miłości, a dwa - tak jak one film zabiera nas do świata, gdzie bogate i rozwydrzone bachory traktują biedniejszych jak swoje zabawki. Produkcja może więc pochwalić się sporą świadomością klasowości. Najdosadniej przekonujemy się o tym, kiedy opuszczamy prestiżową uczelnię i trafiamy do tytułowej rezydencji. Wydaje się wtedy, jakbyśmy mieli do czynienia z "Utalentowanym panem Ripleyem". Tylko na sterydach. I to takich od Quentina Tarantino. Bo Fennell bawi się tu gatunkowością, zaskakując licznymi zwrotami akcji.



Reżyserka konsekwentnie mnoży postacie i wątki. Przez rezydencję Cattonów przewijają się bowiem kolejni ludzie, z czego jedni zostają dłużej, drudzy krócej. Wszyscy są bowiem skazani na łaskę właścicieli posiadłości, którzy w swoich altruistycznych zrywach lubią otaczać się osobami złamanymi przez los. Bo "Saltburn" to oczywiście eat the rich, ale z twistem. Reżyserka ucieka tu bowiem od ostentacyjnej satyry w stylu "W trójkącie" czy "Glass Onion". O wiele lepszym punktem odniesienia okazują się komedie obyczajowe Josepha Loseya. Podobnie jak w "Służącym" mamy tu do czynienia z klasową psychodramą. Każdy z jej uczestników coś ukrywa, kierują nim nie do końca jasne motywacje. Dzięki temu seks staje się bronią, a piosenka śpiewana podczas imprezy karaoke urasta do rangi wyrachowanej zagrywki.



"Saltburn" może wydawać się rozciągane w czasie, a jego zakończenie sprawia wrażenie przyśpieszonego. Fennell dobrze jednak wie, co robi. Chce uwieść nas klimatem, przez co przesyt i przesada stają się tu pełnoprawnymi środkami wyrazu. To film bardzo stylowy, wręcz hipnotyzujący. Skupiony bardziej na budowie świata przedstawionego niż na konsekwentnym rozwijaniu opowieści. Wątki urywają się nagle, aby potem ktoś mógł ironicznie odnieść się do ich rozwiązania, które miało miejsce gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku.



Fabuła "Saltburn" rozchodzi się we wszystkich kierunkach, aby na koniec film mógł okazać się rozciągniętą w czasie ekranizacją Murder On the Dancefloor Sophie Ellis-Bextor. Bo Fennell z humorem podchodzi tu do podejmowanych przez siebie tematów, obracając swoją opowieść w cyniczny żart. Jak się bowiem okazuje, w prezentowanej przez nią wojnie klas nie chodzi wcale o pieniądze, tylko o to, kto ma większego penisa.



"Saltburn" obejrzycie na Amazon Prime Video.