"Doppelganger. Sobowtór" to rasowy thriller szpiegowski, który kąpie widzów w paranoi

Film osadzony jest w minionych już czasach, przez co jego styl należałoby określić mianem vintage. Bartłomiej Kaczmarek podkreśla tu zadłużenie "Doppelgangera. Sobowtóra" w paranoicznych thrillerach szpiegowskich z czasów zimnej wojny, korzystając z charakterystycznej dla nich poetyki - widać to tak we wypłowiałych barwach, jak i w ruchach kamery. Zdjęcia do pary z przejmującą muzyką Jana Komara budują gęstą atmosferę, która osacza widzów, aby ich przydusić.



"Doppelganger. Sobowtór" to kolejny dowód na to, że Holoubek robi aktualnie najmocniejsze filmy (i seriale, bo nie zapominajmy o "Rojście" i "Wielkiej wodzie") w polskiej kinematografii. Takie z flakami, które nawet jeśli opowiadają o przeszłości, rezonują z otaczającą nas rzeczywistością. Podczas gdy w "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" obnażał źle działający system prawny, tutaj wyraża głośny sprzeciw wobec władzy nadmiernie angażującej się w życie obywateli. To kino po części rozliczeniowe, po części zaangażowane, ale ciągle z wyraźnym rysem rozrywkowym. Sprawdza się na wielu różnych poziomach i dlatego nie pozostawia na widzu suchej nitki.



Premiera filmu "Doppelganger. Sobowtór" w piątek 29 września.