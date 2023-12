Amazon zapowiedział filmy i seriale na 2024 rok. Remake VHS-owego klasyka zapowiada się świetnie

"Ricky Stanicky" to nowy film współreżysera "Głupiego i głupszego". Tym razem Peter Farrelly nie ucieka jednak w powagę, jak w przypadku oscarowego "Green Book". W tym wypadku będziemy bowiem mieć do czynienia z komedią fantasy. Ricky Stanicky to kozioł ofiarny. Troje przyjaciół wymyśla go, aby zrzucać na niego winę za swoje złe zachowanie. Pewnego dnia ich wspólnicy upierają się jednak, aby go poznać. W głównych rolach zobaczymy Zaca Efrona i Johna Cenę.



Film nie ma jeszcze daty premiery na Amazon Prime Video.