1. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy" kosztował niemal pół miliarda dolarów, co czyni go najdroższym serialem wszech czasów. Amazon chciał bowiem, żeby tytuł osadzony w świecie J.R.R. Tolkiena olśniewał widzów. Wydane na niego pieniądze było więc widać na ekranie, każdego centa. Sama opowieść może i pozostawiała wiele do życzenia, ale co by o produkcji nie mówić: wyglądała oszałamiająca. Do tego, według właściciela Prime Video, okazała się hitem - do dzisiaj pozostaje najchętniej oglądanym serialem w historii serwisu.



Od początku wiadomo było, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" na jednym sezonie się nie skończy. Na kontynuację musieliśmy czekać niemal dwa lata. Druga odsłona najdroższego serialu wszech czasów pojawi się na Prime Video pod koniec sierpnia. Czy powtórzy komercyjny sukces swojego poprzednika i wykręci zadowalający Amazona wynik?