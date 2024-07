Alkoholik na tropie wilkołaka? To nie żaden paździerz, to świetna propozycja Amazona na weekend

Twórca inspiruje się klimatem filmów braci Coenów (wiecie, pokryta śniegiem sceneria, nieudolni gliniarze oraz dowcip dospawany do śmiertelnej powagi) - nie są to jednak nieudolne naśladownictwa, a luźne tropy, na których opiera się historia w zupełnie innym stylu.



Przeplatając tony i style, twórca podjął też kilka nieoczywistych, nieułatwiających roboty decyzji - na przykład portretując nieudolną policyjną pracę nie zrobił tego w sposób tradycyjnie prześmiewczy. Zamiast tego ilustruje potknięcia i stres normalnych ludzi, reagujących naturalnie emocjonalnie i wchodzących w spory, gdy nie zgadzają się co do tego, jak poradzić sobie z czymś nietypowym. Gdy nie potrafią być skuteczni, podczas gdy tej skuteczności się od nich wymaga. Twórca zaskakująco często buduje psychologiczną autentyczność, zastanawiając się, co taka sprawa zrobiłaby z człowiekiem takim jak John - przeciętnym facetem, który utknął w prawdziwym koszmarze.



Przy okazji całość naprawdę dobrze wygląda - Cummings sprawnie wykorzystuje zdjęcia i przestrzeń do budowania napięcia, a znakomity montaż ukrywa niski budżet oraz zwiększa niepewność i dyskomfort widza. Twórcy udało się też przemycić trochę wciąż aktualnego komentarza (dotyczącego choćby męskości). Jest tu zatem wszystko to, czego można (i należy) oczekiwać od solidnego seansu. A i pana Fostera warto pożegnać.



