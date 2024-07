W "Ministerstwie niebezpiecznych drani" Guy Ritchie (po raz kolejny) odchodzi od swych korzeni w filmach gangsterskich, aby (po raz kolejny) wejść na terytorium kina szpiegowskiego. Tym razem w wojennej otoczce. Na warsztat bierze w tym celu prawdziwą historię, odkrytą stosunkowo niedawno, bo w odtajnionych w 2016 roku dokumentach brytyjskiego ministerstwa wojny. Według nich w czasie II wojny światowej premier Winston Churchill i niewielka grupa wojskowych stworzyła ściśle tajną jednostkę, złożoną z łotrów i zabijaków. Mieli oni wykonać nieautoryzowaną misję, która pozwoli Amerykanom bezpiecznie przypłynąć do wciąż jeszcze konsekwentnie podbijanej przez nazistów Europy.



Tajną jednostką dowodzi świeżo wyciągnięty z więzienia Gus March-Phillips, (prawdopodobnie) pierwowzór Jamesa Bonda. Nie bez powodu przecież na ekranie pojawia się też Ian Fleming, autor książek o przygodach agenta 007. Razem z dowodzącym MI-6 M jest on jednym z mózgów całej operacji. Ritchie lubi tutaj bowiem od czasu do czasu mrugnąć do fanów najsłynniejszego szpiega świata. Choć są to puste, nieraz nachalnie podkreślone odniesienia, wciąż bawią niczym jazda Astonem Martinem.