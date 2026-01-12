Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video

Ładowanie...

No fajnie, że polska komedia romantyczna trafi do streamingu, ale część widzów pewnie zachodzi w głowę, skąd w ogóle wziął się ten film. Bo "Baśka" zaginęła w akcji, i to już dobre 2 lata temu. W sieci można co prawda wpaść na trop produkcji, przeglądając media społecznościowe gwiazd, które w niej wystąpiły, ale na przykład zwiastuna już na próżno szukać. Promocja również jakby zamilkła. Sprawa jest dodatkowo o tyle zaskakująca, że choć pierwsza część nie trafiła do kin, to reżyser Marcin Ziębiński z rozpędu nakręcił jeszcze sequel "Baśki". Ani jedna, ani druga komedia nie pojawiła się jednak na wielkich ekranach.

Widzowie, którzy kojarzą ten tytuł, już pewnie dawno stracili nadzieję, że kiedykolwiek ujrzy on światło dzienne i po prostu o nim zapomnieli. Okazuje się jednak, że obie produkcje zostały odkurzone. Nie doczekają się co prawda kinowej premiery, ale będzie można obejrzeć je w streamingu.

Prime Video pokaże zaginioną polską komedię romantyczną Baśka

Komedia romantyczna "Baśka" oraz jej sequel, czyli "Baśka 2", pojawią się w serwisie Prime Video jeszcze w tym miesiącu - 30 stycznia. Widzowie będą mieli tym samym okazję przekonać się, czy produkcja słusznie ominęła polskie kina.

Baśka - polska komedia romantyczna trafi do Prime Video

Bohaterką polskiej komedii romantycznej w reżyserii Ziębińskiego jest tytułowa Baśka, która zajmuje się prowadzeniem firmy cateringowej. W międzyczasie haruje na drugi etat, opiekując się trójką dzieci. Właściwie to czwórką, bo do wesołej gromadki zalicza się również jej mąż Kacper, który wciąż przesiaduje w biurze, wyrabiając nadgodziny. Kiedy Baśka zaczyna był przez tę szarą codzienność przytłaczana, nagle w jej życiu pojawia się przystojny Jim, znany choreograf.

Nowo poznany mężczyzna pomaga Baśce w rozkręceniu jej biznesu i zdobyciu nowych klientów, wskutek czego rozkwita nie tylko jej firma, ale również ona sama. Znajomość z Jimem doprowadza do tego, że Kacper zaczyna podejrzewać swoją żonę o romans i chce się z nią rozwieść. W tej sytuacji Baśka będzie musiała podjąć decyzję, czy chce zacząć nowe życie, czy może naprawić to, co budowała przez całe lata.

W roli Baśki wystąpiła Małgorzata Socha, a w Jima wcielił się Mikołaj Roznerski. Kacpra, męża Baśki, zagrał natomiast Piotr Głowacki. W obsadzie znaleźli się również: Olga Sarzyńska, Wiktoria Gąsiewska, Dorota Kolak i Andrzej Mastalerz.

Anna Bortniak 12.01.2026 15:39

