Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora

Miesiąc temu w sieci pojawiły się informacje, jakoby Prime Video planowało podwyższyć ceny abonamentu. Subskrybenci serwisu zauważyli w swoich panelach użytkownik, że ich plany miesięczne i roczne istotnie podrożały (mowa o ok. 40 proc.). Później jednak zmiany wycofano, a Amazon odniósł się do zamieszania, formułując uspokajający - jak się okazuje: tylko na chwilę - komunikat:

Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 miesięcznie, nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazania.

Prime Video - serwis Amazona drożeje

Sugerowano, że serwis mógł zmienić zdanie i wycofać się z pomysłu lub po prostu ktoś popełnił błąd. Najwyraźniej jednak zmiana cen była planowana od dłuższego czasu, ale zasygnalizowano ją nieco zbyt wcześnie. Niestety - ceny faktycznie wzrosną, choć platforma Amazona skutecznie broniła się przed nimi przez długi czas, oferując przy okazji najkorzystniejszą opcję na rynku. Co właściwie się nie zmieniło - mimo aktualizacji cennika.



Od teraz każdy klient zapłaci:

15,50 zł/mies. (zamiast 10,99 zł)

69,90 zł/rok (zamiast 49)

Jeśli chodzi o nowych subskrybentów, wyższe ceny obowiązują ich od 13 stycznia. Dotychczasowi użytkownicy zapłacą wyższą kwotę od najbliższego okresu rozliczeniowego.



W ramach Prime Video - oprócz oglądania filmów i seriali - użytkownicy mogą też korzystać z bezpłatnych dostaw ze sklepu firmy, a także co miesiąc odbierać kilka gier w ramach programu Amazon Luna.



Michał Jarecki 14.01.2026 09:32

