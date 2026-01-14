REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora

W sieci od paru tygodni krążyły pogłoski o planowanych podwyżkach abonamentu Prime Video. Niestety - teraz stały się faktem.

Michał Jarecki
prime video ceny subskrypcja drożej
REKLAMA

Miesiąc temu w sieci pojawiły się informacje, jakoby Prime Video planowało podwyższyć ceny abonamentu. Subskrybenci serwisu zauważyli w swoich panelach użytkownik, że ich plany miesięczne i roczne istotnie podrożały (mowa o ok. 40 proc.). Później jednak zmiany wycofano, a Amazon odniósł się do zamieszania, formułując uspokajający - jak się okazuje: tylko na chwilę - komunikat:

Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 miesięcznie, nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazania.

REKLAMA

Prime Video - serwis Amazona drożeje

Sugerowano, że serwis mógł zmienić zdanie i wycofać się z pomysłu lub po prostu ktoś popełnił błąd. Najwyraźniej jednak zmiana cen była planowana od dłuższego czasu, ale zasygnalizowano ją nieco zbyt wcześnie. Niestety - ceny faktycznie wzrosną, choć platforma Amazona skutecznie broniła się przed nimi przez długi czas, oferując przy okazji najkorzystniejszą opcję na rynku. Co właściwie się nie zmieniło - mimo aktualizacji cennika.

Od teraz każdy klient zapłaci:

  • 15,50 zł/mies. (zamiast 10,99 zł)
  • 69,90 zł/rok (zamiast 49)

Jeśli chodzi o nowych subskrybentów, wyższe ceny obowiązują ich od 13 stycznia. Dotychczasowi użytkownicy zapłacą wyższą kwotę od najbliższego okresu rozliczeniowego.

W ramach Prime Video - oprócz oglądania filmów i seriali - użytkownicy mogą też korzystać z bezpłatnych dostaw ze sklepu firmy, a także co miesiąc odbierać kilka gier w ramach programu Amazon Luna.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
14.01.2026 09:32
Tagi: AmazonPrime Video
Najnowsze
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA