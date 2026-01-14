Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
W sieci od paru tygodni krążyły pogłoski o planowanych podwyżkach abonamentu Prime Video. Niestety - teraz stały się faktem.
Miesiąc temu w sieci pojawiły się informacje, jakoby Prime Video planowało podwyższyć ceny abonamentu. Subskrybenci serwisu zauważyli w swoich panelach użytkownik, że ich plany miesięczne i roczne istotnie podrożały (mowa o ok. 40 proc.). Później jednak zmiany wycofano, a Amazon odniósł się do zamieszania, formułując uspokajający - jak się okazuje: tylko na chwilę - komunikat:
Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 miesięcznie, nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazania.
Prime Video - serwis Amazona drożeje
Sugerowano, że serwis mógł zmienić zdanie i wycofać się z pomysłu lub po prostu ktoś popełnił błąd. Najwyraźniej jednak zmiana cen była planowana od dłuższego czasu, ale zasygnalizowano ją nieco zbyt wcześnie. Niestety - ceny faktycznie wzrosną, choć platforma Amazona skutecznie broniła się przed nimi przez długi czas, oferując przy okazji najkorzystniejszą opcję na rynku. Co właściwie się nie zmieniło - mimo aktualizacji cennika.
Od teraz każdy klient zapłaci:
- 15,50 zł/mies. (zamiast 10,99 zł)
- 69,90 zł/rok (zamiast 49)
Jeśli chodzi o nowych subskrybentów, wyższe ceny obowiązują ich od 13 stycznia. Dotychczasowi użytkownicy zapłacą wyższą kwotę od najbliższego okresu rozliczeniowego.
W ramach Prime Video - oprócz oglądania filmów i seriali - użytkownicy mogą też korzystać z bezpłatnych dostaw ze sklepu firmy, a także co miesiąc odbierać kilka gier w ramach programu Amazon Luna.
