Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video

Przy komedii romantycznej "Wróć do mnie" widnieją dosyć średnie oceny, szczególnie na rodzimej stronie internetowej. Niezrażona tym faktem i przede wszystkim głodna lekkiej produkcji, przy której będę zalegnąć na kanapie z paczką czekoladowych rurek, wybrałam przycisk "Odtwarzaj". Cieszę się, że nie scrollowałam dalej w poszukiwaniu czegoś innego, bo komedia romantyczna od Prime Video to dała mi to, czego chciałam.

Wróć do mnie - komedia romantyczna w Prime Video, którą warto obejrzeć

Fabuła koncentruje się na Peterze (Charlie Day) i Emmie (Jenny Slate), dwojgu nieznajomych, którzy przypadkiem poznają się w koszmarnym momencie swojego życia: oboje zostali rzuceni przez swoje drugie połówki. Prędko znajdują jednak nić porozumienia i gdzieś między zapijaniem smutków w lokalnym barze oraz zdzieraniem gardła, śpiewając smutne piosenki na karaoke, wpadają na pewien pomysł. Każde z nich będzie działało pod przykrywką, by sabotować nowe związki swoich ukochanych. Peter postanawia zatem zaprzyjaźnić się z Noah (Scott Eastwood), aby wybić mu z głowy Ginny (Clark Backo), a tymczasem Emma spróbuje poderwać Logana (Manny Jacinto), nowego chłopaka Anne (Gina Rodriguez).

Peter kontaktuje się zatem z Noah, aby ten został jego trenerem personalnym i prędko zaskarbia sobie jego sympatię. Emma natomiast zgłasza się jako wolontariuszka do pomocy przy szkolnym przedstawieniu, które reżyseruje Logan. W międzyczasie oboje zdają sobie relacje z kolejnych spotkań i konsekwentnie realizują swój plan. Okazuje się przy tym, że nowe relacje z nieznajomymi stają się dla nich pretekstem do zmiany swojego życia - Emma niespodziewanie nawiązuje relację z jednym z uczniów i stara się pomóc uporać się z problemami rodzinnymi, z kolei Peter w końcu przezwycięża swoją niechęć do bycia spontanicznym i zaczyna robić rzeczy, których wcześniej nigdy by się nie podjął.

Przyjemnie obserwuje się historię tych dwojga na ekranie, szczególnie że są to bardzo zabawni bohaterowie.

Można odnieść wrażenie, że nawet bardziej przyziemni, niż typowe postaci w komediach romantycznych. Zarówno z Emmą, jak i z Peterem można się zidentyfikować - nie są to idealni ludzie bez skazy, ale przeciętni pracownicy przeciętnych firm, którzy przeżywają największą katastrofę miłosną swojego życia. Są jednocześnie tak fajni, otwarci i zabawni, że nie da się im nie kibicować i nie pałać do nich sympatią, nawet jeśli robią coś niekoniecznie etycznego.

Większość komedii romantycznych charakteryzuje się typowymi rozwiązaniami i przewidywalnością. W tej od Prime Video niektóre wątki również można bez problemu rozgryźć, ale i pojawia się w niej sporo zaskoczeń - jedno już na samym początku, kiedy okazuje się, że Peter weźmie na celownik Noah, a nie Ginny, a także późniejsze wątki poboczne, które pozwalają nam lepiej poznać głównych bohaterów. Dzięki temu "Wróć do mnie" to niesamowicie przyjemna komedia romantyczna na wieczór, przy której można po prostu wyluzować i zjeść pół paczki rurek z czekoladowym nadzieniem.

Tytuł filmu: Wróć do mnie (I Want You Back)

Wróć do mnie (I Want You Back) Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 1h 51m

1h 51m Reżyseria: Jason Orley

Jason Orley Obsada: Charlie Day, Jenny Slate, Isabel May, Scott Eastwood

Charlie Day, Jenny Slate, Isabel May, Scott Eastwood Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6.5/10

Anna Bortniak 17.01.2026 12:38

