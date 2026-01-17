REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video

Szukacie lekkiej, zabawnej i nie tak do końca przewidywalnej komedia romantyczna na wieczór? W tej sytuacji na ratunek przybywa Prime Video. W serwisie ukryła się perełka, którą po prostu szkoda zignorować.

Anna Bortniak
wroc do mnie polecajka komedia romantyczna prime video
REKLAMA

Przy komedii romantycznej "Wróć do mnie" widnieją dosyć średnie oceny, szczególnie na rodzimej stronie internetowej. Niezrażona tym faktem i przede wszystkim głodna lekkiej produkcji, przy której będę zalegnąć na kanapie z paczką czekoladowych rurek, wybrałam przycisk "Odtwarzaj". Cieszę się, że nie scrollowałam dalej w poszukiwaniu czegoś innego, bo komedia romantyczna od Prime Video to dała mi to, czego chciałam.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Wróć do mnie - komedia romantyczna w Prime Video, którą warto obejrzeć

Fabuła koncentruje się na Peterze (Charlie Day) i Emmie (Jenny Slate), dwojgu nieznajomych, którzy przypadkiem poznają się w koszmarnym momencie swojego życia: oboje zostali rzuceni przez swoje drugie połówki. Prędko znajdują jednak nić porozumienia i gdzieś między zapijaniem smutków w lokalnym barze oraz zdzieraniem gardła, śpiewając smutne piosenki na karaoke, wpadają na pewien pomysł. Każde z nich będzie działało pod przykrywką, by sabotować nowe związki swoich ukochanych. Peter postanawia zatem zaprzyjaźnić się z Noah (Scott Eastwood), aby wybić mu z głowy Ginny (Clark Backo), a tymczasem Emma spróbuje poderwać Logana (Manny Jacinto), nowego chłopaka Anne (Gina Rodriguez).

Peter kontaktuje się zatem z Noah, aby ten został jego trenerem personalnym i prędko zaskarbia sobie jego sympatię. Emma natomiast zgłasza się jako wolontariuszka do pomocy przy szkolnym przedstawieniu, które reżyseruje Logan. W międzyczasie oboje zdają sobie relacje z kolejnych spotkań i konsekwentnie realizują swój plan. Okazuje się przy tym, że nowe relacje z nieznajomymi stają się dla nich pretekstem do zmiany swojego życia - Emma niespodziewanie nawiązuje relację z jednym z uczniów i stara się pomóc uporać się z problemami rodzinnymi, z kolei Peter w końcu przezwycięża swoją niechęć do bycia spontanicznym i zaczyna robić rzeczy, których wcześniej nigdy by się nie podjął.

Przyjemnie obserwuje się historię tych dwojga na ekranie, szczególnie że są to bardzo zabawni bohaterowie.

Można odnieść wrażenie, że nawet bardziej przyziemni, niż typowe postaci w komediach romantycznych. Zarówno z Emmą, jak i z Peterem można się zidentyfikować - nie są to idealni ludzie bez skazy, ale przeciętni pracownicy przeciętnych firm, którzy przeżywają największą katastrofę miłosną swojego życia. Są jednocześnie tak fajni, otwarci i zabawni, że nie da się im nie kibicować i nie pałać do nich sympatią, nawet jeśli robią coś niekoniecznie etycznego.

Większość komedii romantycznych charakteryzuje się typowymi rozwiązaniami i przewidywalnością. W tej od Prime Video niektóre wątki również można bez problemu rozgryźć, ale i pojawia się w niej sporo zaskoczeń - jedno już na samym początku, kiedy okazuje się, że Peter weźmie na celownik Noah, a nie Ginny, a także późniejsze wątki poboczne, które pozwalają nam lepiej poznać głównych bohaterów. Dzięki temu "Wróć do mnie" to niesamowicie przyjemna komedia romantyczna na wieczór, przy której można po prostu wyluzować i zjeść pół paczki rurek z czekoladowym nadzieniem.

Wróć do mnie - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Wróć do mnie
Prime Video
  • Tytuł filmu: Wróć do mnie (I Want You Back)
  • Rok produkcji: 2022
  • Czas trwania: 1h 51m
  • Reżyseria: Jason Orley
  • Obsada: Charlie Day, Jenny Slate, Isabel May, Scott Eastwood
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.5/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
17.01.2026 12:38
Tagi: Co obejrzeć?Komedie romantycznePrime Video
Najnowsze
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA