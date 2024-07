Anime o średniowiecznej Polsce coraz bliżej. Mamy pierwszy zwiastun, a kiedy premiera?

Dobrze czytacie. To nie żart. Japończycy zrobili anime rozgrywające się w średniowiecznej Polsce, które w dodatku zadebiutuje już niedługo. O produkcji zatytułowanej "Chi.: Chikyuu no Undou ni Tsuite" mówi się zresztą już od czerwca 2022 roku. Do tej pory nie dostaliśmy jednak na jej temat zbyt wielu informacji. To się jednak będzie stopniowo zmieniać, bo do premiery nie pozostało już wiele czasu.



Akcja "Chi.: Chikyuu no Undou ni Tsuite" rozgrywa się w XV-wiecznej Polsce (określanej mianem Królestwa P), w czasach, gdy heretyków palono na stosie. Rafał to młody człowiek o niezwykle bystrym umyśle, którego przyszłość wiąże się ze studiami teologicznymi na uniwersytecie. Tak się przynajmniej wydaje. Wszystko zmienia się, gdy główny bohater spotyka tajemniczą postać. Odkrycie heretyckiej "prawdy" o świecie zmieni jego postrzeganie rzeczywistości.