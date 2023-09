Wszystko robimy w porozumieniu z Netfliksem, Shueishą i Odą. Są stałą częścią tej dyskusji. Odbyliśmy bardziej szczegółowe rozmowy na temat tego, co zrobilibyśmy w 2. sezonie, gdybyśmy mieli taką możliwość, a następnie mniej obszerne rozmowy na temat tego, dokąd zmierzalibyśmy w sezonach od 3. do 6. (...)



Wszyscy jesteśmy jednomyślni co do części mangi, których absolutnie nie można wyeliminować. To jest nasza naczelna zasada: historie i postacie, które znamy, są ważne dla fanów. To początek opracowywania przyszłych sezonów. Będzie to wymagało wielu rozmów, ale mamy to szczęście, że posiadamy już plan działania.