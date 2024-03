Oscarowe anime wbija na Netfliksa. Dołączy do ponad 20 innych filmów Studia Ghibli

Podczas tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów "Chłopiec i czapla" pokonało takie tytuły jak "Między nami żywiołami", "Nimonę", "Psa i robota" czy "Spider-Mana: Poprzez multiwersum". Najnowsza produkcja sygnowana nazwiskiem Hayao Miyazakiego zgarnęła bowiem statuetkę dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Nie mogło przecież być inaczej. To właśnie dla niego współzałożyciel Studia Ghibli postanowił zawiesić emeryturę, aby po raz kolejny udowodnić, że nie ma sobie równych.



"Chłopiec i czapla" to opowieść o młodym Mohito, który z tęsknoty za matką wyrusza do magicznego świata. Żywi dzielą go z umarłymi - zacierają się granice między przeszłością a teraźniejszością. Żadne słowa nie oddadzą jednak tego, co tam się dzieje. W końcu ten film to niczym nieskrępowany popis wyobraźni.



