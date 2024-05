Co obejrzeć na Apple TV+? Biblioteka platformy robi się coraz lepsza

Oczywiście, w ofercie Apple TV+ nie brakuje też wpadek (szczególnie filmowych), ale nazwa platformy i tak stała się synonimem jakościowych seriali. Nie bez powodu zresztą. Jeśli nie skrada akurat serc widzów za sprawą "The Morning Show" i "Rozdzielenia", robi to "Silosem" i "Tedem Lasso". Potrafi też wywoływać szerokie dyskusje, jak ostatnio przy okazji dzielącego widzów twistu w "Sugar". Jasne, nie wypluwa z siebie tylu tytułów, co konkurencja, ale subskrybenci platformy na nudę nie mogą narzekać.



W czerwcu użytkownicy Apple TV+ jak zwykle nie powinni spodziewać się wielu premier. Nadchodzący miesiąc upłynie głównie pod znakiem kontynuacji. Nowych odcinków doczeka się "Wielkie cygaro", 3. sezon "Acapulco", 4. odsłona "Warto się starać" czy "Mroczna materia". Prócz tego nadejdą jednak też premiery gorące jak czerwcowe słońce. W szczególności na jedną z nich powinniście zwrócić uwagę. I to nie tylko ze względu na gwiazdorską obsadę, ale też dlatego, że jej tytuł kojarzy się z dobrym kinem.