Nowy serial Apple'a dla fanów „Devs” i „Rozdzielenia”. Zapowiada się na hicior

Jako widzowie orientujemy się, co się wydarzyło, znacznie szybciej niż bohater. Okazuje się, że w tej alternatywnej rzeczywistości Jason rozstał się z Danielą tuż po tym, gdy ta zaszła w ciążę i skupił się w całości na nauce. Skonstruował z pomocą współpracowników (takich spod ciemnej gwiazdy) maszynę, dzięki której mógł przenieść się do innego świata - takiego, w którym podjął inną decyzję dotyczącą jego związku. Dessen II zamienił się miejscami ze swoim doppelgangerem, co postawiło protagonistę w dość… niezręcznej sytuacji.



Ten „nasz” Jason zareagował jak na człowieka nauki przystało: udał się do szpitala, bo racjonalnym wyjaśnieniem wydało mu się to, iż wariuje. Dopiero gdy medycy potwierdzili, że z jego mózgiem jest wszystko okay, zareagował emocjonalnie i zaczął znajomych twarzy. Po przejrzeniu notatek swojego multiwersalnego sobowtóra zrozumiał, co zaszło i zaczął szukać sposobu na to, by odkręcić tę sytuację i wrócić do domu. Jason z tego alternatywnego świata z kolei udał się do Charliego i Danieli, gdzie zaczął udawać ojca i męża…