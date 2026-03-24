REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Apple TV przedłuża doskonałe sci-fi. To będzie ostatni sezon

To koniec "For All Mankind". Apple TV ogłosił, że jeden z najlepszych seriali science fiction zostanie przedłużony na 6. sezon, który będzie jednocześnie zwieńczeniem całej produkcji. Z jednej strony jest to smutna informacja, lecz przypomnijmy, że widzów czeka jeszcze kilka dobrych godzin seansu nieopublikowanego jeszcze 5. sezonu, który już lada moment wyląduje na platformie.

Anna Bortniak
for all mankind apple tv przedluza na 6 sezon serial science fiction
REKLAMA

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Serial "For All Mankind" stworzony przez Ronalda D. Moore'a zdecydowanie można podpiąć pod to powiedzenie - jest dobry, no i niestety już niebawem doczeka się finału. Premierowa odsłona zadebiutowała w 2019 roku (co oznacza, że serial cieszy fanów już prawie dekadę) i od tej pory produkcja konsekwentnie utrzymuje tytuł "wybitnego science fiction" oraz "jednego z najlepszych seriali w telewizji".

Do tej pory na platformie pojawiły się 4 sezony serialu, a już niebawem Apple TV pokaże pierwszy odcinek 5. sezonu. Na kilka dni przed premierą najnowszej odsłony widzowie usłyszeli ekscytującą informację - "For All Mankind" zostanie przedłużony na kolejny sezon i będzie on jednocześnie tym finałowym.

REKLAMA
For All Mankind - oglądaj w Apple TV
Apple TV+
For All Mankind
Apple TV+

Serial For All Mankind przedłużony na 6. sezon. Apple TV ogłosił, że będzie on tym ostatnim

Apple TV ogłosił, że nagradzany i ceniony serial dramatyczny "For All Mankind" dostanie 6. sezon. Będzie on jednocześnie odsłoną finałową i zwieńczeniem przygód bohaterów świetnej produkcji sci-fi. Na ten moment szczegóły na temat tej odsłony nie są znane, ale na tę informację przyjdzie jeszcze czas. Teraz warto nacieszyć się tym serialem przy okazji premiery 5. sezonu, który już 27 marca zadebiutuje w serwisie Apple TV.

Akcja najnowszych odcinków "For All Mankind" rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. W tym czasie Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię zamieszkałą przez tysiące mieszkańców, ale również bazę wypadową dla nowych misji. Dzięki nim ludzkość może odkryć jeszcze więcej tajemnic Układu Słonecznego. W międzyczasie narastają jednak napięcia między ludźmi, którzy domagają się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie.

W obsadzie 5. sezonu znaleźli się: Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Wrenn Schmidt, a także stali bywalcy serialu: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz i Ines Asserson. Do swoich ról powrócą natomiast Barrett Carnahan jako Marcus, świeżo upieczony absolwent liceum mieszkający na Marsie, oraz Tyler Labine jako Fred, marsjański strażnik pokoju.

Pierwszy odcinek 5. sezonu "For All Mankind", stworzonego przez Ronalda D. Moore'a, Matta Wolperta i Bena Nediviego, zadebiutuje w piątek, 27 marca. Kolejne, a będzie ich w sumie 9, będą debiutowały co tydzień w piątek, aż do 29 maja.

For All Mankind - oglądaj w Apple TV
Apple TV+
For All Mankind
Apple TV+
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
24.03.2026 16:55
Tagi: Apple TVFor All MankindScience fiction
Najnowsze
16:55
Apple TV przedłuża doskonałe sci-fi. To będzie ostatni sezon
Aktualizacja: 2026-03-24T16:55:15+01:00
15:47
Na genialny serial przygodowy czekaliśmy miesiącami. Cichaczem wszedł do Polski
Aktualizacja: 2026-03-24T15:47:00+01:00
14:43
Kardigan Ryana Goslinga robi furorę. Wygląda jak z szafy dziadka
Aktualizacja: 2026-03-24T14:43:58+01:00
13:32
Najpopularniejsze seriale Prime Video. Fallout śpi w nogach
Aktualizacja: 2026-03-24T13:32:38+01:00
13:02
Serialowy One Piece ma mieć 12 sezonów? Nie kupuję tego, Netflix też nie kupi
Aktualizacja: 2026-03-24T13:02:07+01:00
11:33
To jak 6. sezon Yellowstone. Polska data premiery Rancza Duttonów
Aktualizacja: 2026-03-24T11:33:22+01:00
10:29
Prime Video przywróci do życia kultowe sci-fi. Zapowiada się doskonale
Aktualizacja: 2026-03-24T10:29:32+01:00
9:53
Wonder Man dostanie 2. sezon? Disney mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-24T09:53:50+01:00
9:14
Twórca Reniferka dowiezie nowy serial na HBO Max. I to już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-24T09:14:04+01:00
19:07
Wulgarny miś kontratakuje. Widziałem 2. sezon Teda
Aktualizacja: 2026-03-23T19:07:00+01:00
18:19
Fani Yellowstone pokochali tego bohatera. Znika z najlepszego sequela
Aktualizacja: 2026-03-23T18:19:00+01:00
17:08
Sci-fi prosto z kina błyskawicznie podbiło Prime Video. Zmiotło całą konkurencję
Aktualizacja: 2026-03-23T17:08:00+01:00
15:55
Widzowie Netfliksa wybierają klasyka zamiast nowości. Świetna decyzja
Aktualizacja: 2026-03-23T15:55:00+01:00
15:16
Uwielbiana komedia HBO Max wróciła jeszcze lepsza
Aktualizacja: 2026-03-23T15:16:00+01:00
14:39
To obecnie najlepszy akcyjniak na Prime Video. Niestety jest uszkodzony
Aktualizacja: 2026-03-23T14:39:34+01:00
14:23
Oppenheimer już dzisiaj w telewizji. Seans będzie dłuższy o 40 minut
Aktualizacja: 2026-03-23T14:23:23+01:00
13:49
Nie możecie zabić Stephena Kinga. To najdziwniejsza premiera Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-23T13:49:50+01:00
11:22
Czarne chmury nad Reacherem. Uwielbiany aktor miał pobić sąsiada
Aktualizacja: 2026-03-23T11:22:52+01:00
10:39
Mocarny thriller zawładnął Apple TV. Nie wierzę, że jest na faktach
Aktualizacja: 2026-03-23T10:39:09+01:00
9:36
Co dalej z Peaky Blinders? Nieśmiertelny to nie koniec
Aktualizacja: 2026-03-23T09:36:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA