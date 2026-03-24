Apple TV przedłuża doskonałe sci-fi. To będzie ostatni sezon

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Serial "For All Mankind" stworzony przez Ronalda D. Moore'a zdecydowanie można podpiąć pod to powiedzenie - jest dobry, no i niestety już niebawem doczeka się finału. Premierowa odsłona zadebiutowała w 2019 roku (co oznacza, że serial cieszy fanów już prawie dekadę) i od tej pory produkcja konsekwentnie utrzymuje tytuł "wybitnego science fiction" oraz "jednego z najlepszych seriali w telewizji".

Do tej pory na platformie pojawiły się 4 sezony serialu, a już niebawem Apple TV pokaże pierwszy odcinek 5. sezonu. Na kilka dni przed premierą najnowszej odsłony widzowie usłyszeli ekscytującą informację - "For All Mankind" zostanie przedłużony na kolejny sezon i będzie on jednocześnie tym finałowym.

Serial For All Mankind przedłużony na 6. sezon. Apple TV ogłosił, że będzie on tym ostatnim

Apple TV ogłosił, że nagradzany i ceniony serial dramatyczny "For All Mankind" dostanie 6. sezon. Będzie on jednocześnie odsłoną finałową i zwieńczeniem przygód bohaterów świetnej produkcji sci-fi. Na ten moment szczegóły na temat tej odsłony nie są znane, ale na tę informację przyjdzie jeszcze czas. Teraz warto nacieszyć się tym serialem przy okazji premiery 5. sezonu, który już 27 marca zadebiutuje w serwisie Apple TV.

Akcja najnowszych odcinków "For All Mankind" rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. W tym czasie Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię zamieszkałą przez tysiące mieszkańców, ale również bazę wypadową dla nowych misji. Dzięki nim ludzkość może odkryć jeszcze więcej tajemnic Układu Słonecznego. W międzyczasie narastają jednak napięcia między ludźmi, którzy domagają się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie.

W obsadzie 5. sezonu znaleźli się: Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Wrenn Schmidt, a także stali bywalcy serialu: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz i Ines Asserson. Do swoich ról powrócą natomiast Barrett Carnahan jako Marcus, świeżo upieczony absolwent liceum mieszkający na Marsie, oraz Tyler Labine jako Fred, marsjański strażnik pokoju.

Pierwszy odcinek 5. sezonu "For All Mankind", stworzonego przez Ronalda D. Moore'a, Matta Wolperta i Bena Nediviego, zadebiutuje w piątek, 27 marca. Kolejne, a będzie ich w sumie 9, będą debiutowały co tydzień w piątek, aż do 29 maja.

Anna Bortniak 24.03.2026 16:55

