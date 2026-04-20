O czym będzie 2. sezon Gorącej rywalizacji? Oto, co wiemy o fabule

Ładowanie...

Serial "Gorąca rywalizacja" ("Heated Rivalry") to adaptacja serii powieści LGBT+ autorstwa kanadyjskiej pisarski Rachel Reid o tytule "Game Changers", którą stworzył Jacob Tierney. Koncentruje się on na historii Shane'a Hollandera (Hudson Williams) i Ilyi Rozanova (Connor Storrie), topowych hokeistów, których łączy nie tylko sportowa rywalizacja, ale również magnetyczne przyciąganie.

Sześcioodcinkowa produkcja, która do Polski trafiła z drobnym opóźnieniem, zachwyciła widzów, którzy z niecierpliwością wyczekują na 2. sezon. Nowa odsłona została już bowiem zapowiedziana, a Tierney ujawnił, czego mogą spodziewać się fani "Gorącej rywalizacji".

Gorąca rywalizacja, 2. sezon - o czym będzie?

Główną osią fabularną premierowego sezonu "Gorącej rywalizacji" jest 2. tom, czyli "Heated Rivalry", choć twórca zdecydował, że pojawią się również odniesienia to 1. tomu o tytule "Game Changer". Podczas BookConu, który odbył się w ubiegłym tygodniu, ujawnił natomiast, czego widzowie mogą spodziewać w 2. sezonie. Tierney zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom i wkroczą na "znacznie poważniejszy grunt". Nie będzie brakowało flirtu i seksu, lecz będą one miały zupełnie inny wymiar niż w przypadku poprzedniej odsłony.

Tierney ujawnił również, że 2. sezon, który będzie współtworzył wraz z Michaelem Goldbachem, będzie przede wszystkim adaptacją powieści "The Long Game" (6. tom), choć nie będzie brakowało również odniesień do "Role Model" (5. tom). Widzowie mogą się zastanawiać, dlaczego właściwie twórca nie adaptuje książek Reid po kolei. Tierney wyjaśnił, że jednym z powodów, dla których serial zaczyna się od adaptacji "Heated Rivalry", jest chęć dotarcia do "The Long Game". Jego zdaniem to bowiem "emocjonalnie wyrafinowana książka, która traktuje tę parę poważnie".

W powieści "The Long Game" Shane i Ilya. Spotykają się już 10 lat i przez ten czas codziennie ukrywali swój związek przed ligą i przyjaciółmi. Shane zdaje sobie sprawę, że jeśli chce utrzymać się na szczycie, nadal będzie musiał utrzymywać związek w tajemnicy. Tymczasem Ilya ma już dość sekretów, a przez to, że Shane tak dobrze ukrywa swoje uczucia, Ilya zaczyna wątpić, czy w ogóle istnieją. Teraz obaj będą musieli zdecydować, co jest dla nich najważniejsze - miłość czy hokej.

W książce poprzedzającej "The Long Game", czyli "Role Model", która będzie uzupełniała 2. sezon serialu, koncentruje się na Troyu Barrettcie, zawodniku hokeja, który jakiś czas temu został przeniesiony do Ottawy. Tam poznaje Harrisa Drovera, uroczego menedżera mediów społecznościowych. Mężczyzna jest przyjacielski, gadatliwy i zabawny, a to cechy, na które Troy w normalnych okolicznościach nie zwróciłby uwagi. Okoliczności się jednak zmieniły.

Gorąca rywalizacja - kiedy premiera 2. sezonu?

Premiera 2. sezonu "Gorącej rywalizacji" została zaplanowana na kwiecień 2027 roku. Oznacza to, że w Polsce zadebiutowałaby nieco ponad rok po premierze 1. sezonu. Nie wiadomo natomiast, czy kontynuacja pojawi się równolegle z Kanadą i USA, czy może polscy widzowie ponownie zobaczą nową, również sześcioodcinkowę odsłonę później.

Gorąca rywalizacja - czy będzie 3. sezon?

3. sezon nie został jeszcze zapowiedziany. W czerwcu 2027 roku w bibliotece Reid ma jednak pojawić się jeszcze jedna książka o tytule "Unrivaled", co oznacza, że pojawi się materiał na potencjalną nową odsłonę. Nie ujawniono jednak na ten moment żadnych szczegółów.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Anna Bortniak 20.04.2026 10:35

Ładowanie...