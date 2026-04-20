Nowe sceny w Avengers: Endgame. Wyjaśniają, o co chodzi w Doomsday

Kampania promocyjna "Avengers: Doomsday" trwa od dobrych paru miesięcy. Joe Russo, jeden z członków reżyserskiego duetu stojącego za tym filmem, zapowiedział ponowne wydanie poprzedniego filmu spod szyldu Avengersów. Z pewnymi dodatkami.

Adam Kudyba
Ostatni tydzień był zdominowany przez doniesienia z CinemaConu - wielkiego wydarzenia, na którym studia filmowe promowały swoje nadchodzące dzieła. Nie zabrakło oczywiście pola dla Disneya, w ramach którego mieliśmy do czynienia z pokazem tego, co do zaoferowania ma Marvel. Uwaga koncentrowała się niemal wyłącznie na "Avengers: Doomsday" - na evencie zaprezentowano nawet zwiastun filmu. Panel z udziałem "ważnych głów" Marvela został uznany za jedną z ciekawszych i ważniejszych prezentacji na CinemaConie. Twórcy "Doomsday" wiedzą jednak, że promowanie filmu to cały, długi proces.

Będzie nowe wydanie Avengers: Endgame. Ma być pomostem do Doomsday

Marvel dotychczas wypuścił cztery krótkie zapowiedzi "Avengers: Doomsday", sygnalizujące kto pojawi się w filmie. Choć o większości personaliów było wiadomo już po słynnym "krzesełkowym ogłoszeniu" dawno temu, twórcy sprawnie pokazali powroty: Steve'a Rogersa, Thora, mutantów z grupy X-Men, Fantastycznej Czwórki, Czarnej Pantery i Namora. Jak wiadomo po tytule, głównym złoczyńcą, z którym zjednoczone siły superbohaterów będą musiały stanąć do walki, jest Doktor Doom, grany przez Roberta Downey Jr.

"Avengers: Doomsday" będzie również wielkim reżyserskim powrotem braci Russo, których kariera mówi nam jedno: oni w MCU czują się najlepiej i najkompletniej - poza uniwersum ich reżyserskie dokonania są, powiedzmy to sobie wprost, słabe, a filmy spoza Marvela, którym patronują jako producenci, też nie mają dobrych notowań. Tegoroczny film będzie (dosłownie) olbrzymim testem dla ich zdolności.

Joe Russo od dawna ma opinię tego z braci, który trochę aktywniej udziela się w temacie swoich filmów. W weekend połączył się online z uczestnikami szkockiego Sands Film Festival, gdzie rozmawiał z prowadzącymi dyskusję na tym wydarzeniu. Rzecz jasna głównym tematem była przyszła premiera "Avengers: Doomsday", natomiast, jak informuje Deadline, Russo podzielił się z widzami ciekawą informacją: twórcy planują ponownie wydać "Avengers: Endgame" do kin, i to nie wyłącznie w celu przypomnienia się widzom lub wzbudzenia nostalgii. Jaki jest w tym cel?

Niezwykle ważne jest ponowne wydanie filmu. W rzeczywistości, ponownie udostępnimy film z materiałem osadzonym w historii "Doomsday", którą dodaliśmy do "Avengers: Endgame". To okazja, by stworzyć pomost między "Endgame" a "Doomsday" w wyjątkowy sposób, a ponieważ film odniósł tak wielki sukces, mamy możliwość jego ponownego wydania. Nie zawsze jest to możliwe, bo to kosztowne, więc fakt, że możemy wzbogacić historię "Doomsday", łącząc ją z "Endgame" i postaciami, z którymi pracowaliśmy przez lata i które tak bardzo kochamy, kontynuować ich historię, to naprawdę wyjątkowa okazja.

Reżyser stwierdził również, że nowa, ubogacona wersja "Endgame" to "ważna historia towarzysząca" oraz "podstawy tego, co będziemy oglądać w grudniu, gdy zobaczymy Avengers: Doomsday". Choć ta decyzja zapewne ucieszy wielu fanów, przyznam, że tym razem wyłamię się nieco z entuzjazmu. Nie zapatruję się źle na sam koncept wypuszczania rozszerzonej wersji "Endgame", natomiast jeśli któreś filmy zasługują na ubogacenie dodatkowymi scenami łączącymi je z "Doomsday", to moim zdaniem dużo lepiej by to wyglądało w przypadku nowszych tytułów, bliższych tej historii - czy to mowa o nowej "Fantastycznej Czwórce", czy "Thunderbolts*". Nie ruszałbym już "Endgame" w ten sposób, jaki zapowiada Joe Russo. Według słów reżysera "odnowiony" film ma się pojawić 25 września w kinach - czas pokaże, czy reżyser miał na myśli cały świat, w tym Polskę.

20.04.2026 09:29
