REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Mocny kwiecień 2026 w SkyShowtime. Na te nowości warto czekać

SkyShowtime pokazał nowości serialowe i filmowe, które użytkownicy będą mieli okazję obejrzeć w kwietniu. Na co warto zwrócić uwagę? Oto pełna lista premier.

Anna Bortniak
skyshowtime nowosci kwiecien 2026 co obejrzec lista
REKLAMA

Zbliża się kwiecień, a to oznacza kolejną porcję nowości w streamingu. Listą premier podzielił się już serwis SkyShowtime, który ujawnił, co w nadchodzącym miesiącu czeka subskrybentów serwisu. Pojawią się nie tylko serialowe nowości, ale również kontynuacje uwielbianych produkcji, jak również hitowe filmy w gwiazdorskich obsadach. Co obejrzeć w kwietniu? Sprawdzamy.

REKLAMA

SkyShowtime: premiery filmów i seriali na kwiecień 2026. Co obejrzeć?

REKLAMA

Gomorrah: The Origins

"Gomorrah: The Origins" to najnowszy serial w SkyShowtime, który koncentruje się na historii dorastania Pietro Savastano, bohatera oryginalnej sagi Gomorra i przyszłego szefa mafii. Akcja prequela rozgrywa się w 1976 roku, kiedy szesnastoleni Savastano wkracza na kryminalną drogę i walczy o przetrwanie, dopuszczając się początkowo drobnych kradzieży. To również historia o tym, jak młody mężczyzna odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i zdobył władzę, za którą przyszło mu słono zapłacić.

Premiera wszystkich sześciu odcinków 1 kwietnia.

Gomorrah: The Origins. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Under Salt Marsh

Nowością na kwiecień jest również serial "Under Salt Marsh". Akcja produkcji z Kelly Reilly w roli głównej rozgrywa się w fikcyjnym walijskim miasteczku Morfa Halen. W czasie, gdy mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, Jackie Ellis, była detektywka, a obecnie nauczycielka, dokonuje szokującego odkrycia, które dotyczy nierozwiązanej sprawy sprzed lat. Doprowadza to do spotkania z dawnym kolegą z policji, z którym Jackie będzie musiała rozwiązać tajemnicę, zanim sztorm bezpowrotnie zmyje dowody zbrodni.

Premiera dwóch pierwszych odcinków 2 kwietnia. Kolejne, a będzie ich w sumie 4, będą debiutować co tydzień.

Under Salt Marsh. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Freaky Tales

Świetnie oceniany film akcji z gwiazdorską obsadą będzie dostępny dla subskrybentów SkyShowtime na początku kwietnia. Akcja "Freaky Tales" osadzona jest w Oakland w latach 80., kiedy to losy koszykarza, skorumpowanego policjanta, raperek, punków, neonazistów i windykatora nieoczekiwanie się krzyżują. To produkcja pełna zwrotów akcji i jazda bez trzymanki, w której wystąpili m.in. Pedro Pascal czy Tom Hanks.

Premiera 4 kwietnia.

Freaky Tales. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Eddington

"Eddington" to kolejna nowość prosto z kina w reżyserii Ari Astera, którą trzeba znać. Akcja produkcji rozgrywa się w tytułowym miasteczku Eddington w Nowym Meksyku w maju 2020 roku, czyli podczas pandemii koronawirusa. Fabuła skupia się natomiast na konflikcie między szeryfem a burmistrzem, który eskaluje z dnia na dzień. W rolach głównych wystąpili Joaquin Phoenix i Pedro Pascal.

Premiera 4 kwietnia.

Eddington. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Downton Abbey: Wielki finał

Na ekrany z wielkim finałem wraca globalny fenomen. Film "Downton Abbey: Wielki finał" skupi się na losach rodziny Crawleyów oraz ich służby, a jego akcja osadzona jest w latach 30. XX wieku. Fabuła koncentruje się na Mary, która zostaje uwikłana w publiczny skandal, tymczasem jej rodzina mierzy się z poważnymi kłopotami finansowymi. Doprowadza to do obaw, że staną się oni obiektem społecznej kompromitacji. Aby następne pokolenie poprowadziło Downton Abbey w przyszłość, Crawleyowie będą musieli pogodzić się ze zmianami.

Premiera 21 kwietnia.

Downtown Abbey: Wielki finał. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

SkyShowtime: nowości na kwiecień 2026. Pełna lista

SERIALE:

  • Gomorrah: The Origins, premiera 1 kwietnia (wszystkie odcinki)
  • Under Salt Marsh, premiera 2 kwietnia (pierwsze 2 odcinki)
  • Dora, premiera 3 kwietnia (wszystkie odcinki)
  • Psi Patrol, premiera 4 kwietnia (wszystkie odcinki)
  • Veronika, premiera finału 23 kwietnia
  • Ted, premiera finału 24 kwietnia
  • Madison, premiera finału 24 kwietnia
  • Marshals: historia z Yellowstone, premiera finału 25 maja

FILMY:

  • Freaky Tales, premiera 4 kwietnia
  • Eddington, premiera 4 kwietnia
  • Gdyby nie ty, premiera 13 kwietnia
  • Chcę więcej, premiera 16 kwietnia
  • The Wedding Banquet, premiera 18 kwietnia
  • Downton Abbey: Wielki finał, premiera 21 kwietnia
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.03.2026 12:14
Tagi: nowościSkyShowtime
Najnowsze
10:45
Salami kładzie się cieniem na wizerunku Makłowicza. Jego firma przeprasza
Aktualizacja: 2026-03-26T10:45:11+01:00
10:10
Pół internetu wali w Harry'ego Pottera. Ale jedna rzecz robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-03-26T10:10:21+01:00
9:12
Harry Hole od Netfliksa to najlepszy kryminał roku. Tak sobie go wyobrażałam
Aktualizacja: 2026-03-26T09:12:51+01:00
20:15
Daredevil: Odrodzenie. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-03-25T20:15:00+01:00
20:11
Tak wygląda serial Harry Potter. I to jest konkret
Aktualizacja: 2026-03-25T20:11:09+01:00
19:16
Hannah Montana wróciła. Millenialsi w płacz
Aktualizacja: 2026-03-25T19:16:45+01:00
17:15
Skąd wziął się tytuł Projektu Hail Mary? "Zdrowaś Mario" to część odpowiedzi
Aktualizacja: 2026-03-25T17:15:00+01:00
14:40
Serial Harry Potter będzie trwał wieki. Złe wieści od HBO Max
Aktualizacja: 2026-03-25T14:40:01+01:00
12:58
Nowi Hoży Doktorzy nie mieli prawa się udać. Dlaczego więc płaczę jak bóbr?
Aktualizacja: 2026-03-25T12:58:05+01:00
11:26
Powstanie film o siostrach Kopciuszka. Czekam na serial o pantofelku
Aktualizacja: 2026-03-25T11:26:28+01:00
9:43
Gwiazdor Reachera nie usłyszy zarzutów. Policja zbadała bójkę
Aktualizacja: 2026-03-25T09:43:24+01:00
9:04
Władca Pierścieni z nowym filmem. Pół biedy twórca, ale fabuła jest cudaczna
Aktualizacja: 2026-03-25T09:04:26+01:00
3:01
Nie chodzi o tego diabła, o którym myślisz. Daredevil: Odrodzenie 2 - recenzja
Aktualizacja: 2026-03-25T03:01:00+01:00
21:03
Widzowie już są wkurzeni na 5. sezon Bridgertonów. A ja razem z nimi
Aktualizacja: 2026-03-24T21:03:00+01:00
20:22
Nowy Spider-Man z historycznym rekordem. A to dopiero zwiastun
Aktualizacja: 2026-03-24T20:22:49+01:00
16:55
Apple TV przedłuża doskonałe sci-fi. To będzie ostatni sezon
Aktualizacja: 2026-03-24T16:55:15+01:00
15:47
Na genialny serial przygodowy czekaliśmy miesiącami. Cichaczem wszedł do Polski
Aktualizacja: 2026-03-24T15:47:00+01:00
14:43
Kardigan Ryana Goslinga robi furorę. Wygląda jak z szafy dziadka
Aktualizacja: 2026-03-24T14:43:58+01:00
13:32
Najpopularniejsze seriale Prime Video. Fallout śpi w nogach
Aktualizacja: 2026-03-24T13:32:38+01:00
13:02
Serialowy One Piece ma mieć 12 sezonów? Nie kupuję tego, Netflix też nie kupi
Aktualizacja: 2026-03-24T13:02:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA