Mocny kwiecień 2026 w SkyShowtime. Na te nowości warto czekać

Zbliża się kwiecień, a to oznacza kolejną porcję nowości w streamingu. Listą premier podzielił się już serwis SkyShowtime, który ujawnił, co w nadchodzącym miesiącu czeka subskrybentów serwisu. Pojawią się nie tylko serialowe nowości, ale również kontynuacje uwielbianych produkcji, jak również hitowe filmy w gwiazdorskich obsadach. Co obejrzeć w kwietniu? Sprawdzamy.

SkyShowtime: premiery filmów i seriali na kwiecień 2026. Co obejrzeć?

Gomorrah: The Origins

"Gomorrah: The Origins" to najnowszy serial w SkyShowtime, który koncentruje się na historii dorastania Pietro Savastano, bohatera oryginalnej sagi Gomorra i przyszłego szefa mafii. Akcja prequela rozgrywa się w 1976 roku, kiedy szesnastoleni Savastano wkracza na kryminalną drogę i walczy o przetrwanie, dopuszczając się początkowo drobnych kradzieży. To również historia o tym, jak młody mężczyzna odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i zdobył władzę, za którą przyszło mu słono zapłacić.

Premiera wszystkich sześciu odcinków 1 kwietnia.

Gomorrah: The Origins. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Under Salt Marsh

Nowością na kwiecień jest również serial "Under Salt Marsh". Akcja produkcji z Kelly Reilly w roli głównej rozgrywa się w fikcyjnym walijskim miasteczku Morfa Halen. W czasie, gdy mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, Jackie Ellis, była detektywka, a obecnie nauczycielka, dokonuje szokującego odkrycia, które dotyczy nierozwiązanej sprawy sprzed lat. Doprowadza to do spotkania z dawnym kolegą z policji, z którym Jackie będzie musiała rozwiązać tajemnicę, zanim sztorm bezpowrotnie zmyje dowody zbrodni.

Premiera dwóch pierwszych odcinków 2 kwietnia. Kolejne, a będzie ich w sumie 4, będą debiutować co tydzień.

Under Salt Marsh. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Freaky Tales

Świetnie oceniany film akcji z gwiazdorską obsadą będzie dostępny dla subskrybentów SkyShowtime na początku kwietnia. Akcja "Freaky Tales" osadzona jest w Oakland w latach 80., kiedy to losy koszykarza, skorumpowanego policjanta, raperek, punków, neonazistów i windykatora nieoczekiwanie się krzyżują. To produkcja pełna zwrotów akcji i jazda bez trzymanki, w której wystąpili m.in. Pedro Pascal czy Tom Hanks.

Premiera 4 kwietnia.

Freaky Tales. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Eddington

"Eddington" to kolejna nowość prosto z kina w reżyserii Ari Astera, którą trzeba znać. Akcja produkcji rozgrywa się w tytułowym miasteczku Eddington w Nowym Meksyku w maju 2020 roku, czyli podczas pandemii koronawirusa. Fabuła skupia się natomiast na konflikcie między szeryfem a burmistrzem, który eskaluje z dnia na dzień. W rolach głównych wystąpili Joaquin Phoenix i Pedro Pascal.

Premiera 4 kwietnia.

Eddington. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

Downton Abbey: Wielki finał

Na ekrany z wielkim finałem wraca globalny fenomen. Film "Downton Abbey: Wielki finał" skupi się na losach rodziny Crawleyów oraz ich służby, a jego akcja osadzona jest w latach 30. XX wieku. Fabuła koncentruje się na Mary, która zostaje uwikłana w publiczny skandal, tymczasem jej rodzina mierzy się z poważnymi kłopotami finansowymi. Doprowadza to do obaw, że staną się oni obiektem społecznej kompromitacji. Aby następne pokolenie poprowadziło Downton Abbey w przyszłość, Crawleyowie będą musieli pogodzić się ze zmianami.

Premiera 21 kwietnia.

Downtown Abbey: Wielki finał. Fot. materiały prasowe SkyShowtime

SkyShowtime: nowości na kwiecień 2026. Pełna lista

SERIALE:

Gomorrah: The Origins , premiera 1 kwietnia (wszystkie odcinki)

, premiera 1 kwietnia (wszystkie odcinki) Under Salt Marsh , premiera 2 kwietnia (pierwsze 2 odcinki)

, premiera 2 kwietnia (pierwsze 2 odcinki) Dora , premiera 3 kwietnia (wszystkie odcinki)

, premiera 3 kwietnia (wszystkie odcinki) Psi Patrol , premiera 4 kwietnia (wszystkie odcinki)

, premiera 4 kwietnia (wszystkie odcinki) Veronika , premiera finału 23 kwietnia

, premiera finału 23 kwietnia Ted , premiera finału 24 kwietnia

, premiera finału 24 kwietnia Madison , premiera finału 24 kwietnia

, premiera finału 24 kwietnia Marshals: historia z Yellowstone, premiera finału 25 maja

FILMY:

Freaky Tales , premiera 4 kwietnia

, premiera 4 kwietnia Eddington , premiera 4 kwietnia

, premiera 4 kwietnia Gdyby nie ty , premiera 13 kwietnia

, premiera 13 kwietnia Chcę więcej , premiera 16 kwietnia

, premiera 16 kwietnia The Wedding Banquet , premiera 18 kwietnia

, premiera 18 kwietnia Downton Abbey: Wielki finał, premiera 21 kwietnia

Anna Bortniak 26.03.2026 12:14

