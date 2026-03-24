To jak 6. sezon Yellowstone. Polska data premiery Rancza Duttonów

Można chyba powiedzieć, że 2026 rok jest dla fanów „Yellowstone”. Seriale sypią się jeden za drugim. Ten najbardziej wyczekiwany, czyli „Ranczo Duttonów” będzie miał premierę za niecałe 2 miesiące.

Konrad Chwast
ranczo duttonow yellowstone kiedy?
„Yellowstone” zakończyło się bardzo kontrowersyjnie. Ważny serial miał może tragicznego finału, ale odejście (i gwiazdorzenie Kevina Costnera) sprawiło, że twórcy musieli ciąć, improwizować i tak naprawdę mieli jedno zadanie. Jakie? Tak rozstawić bohaterów, aby łatwo można było rozbić tę fabułę na kilka niezależnych seriali. Tak też się stało, a teraz możemy obserwować efekty tych działań.

Kiedy premiera Rancza Duttonów?

Nazywane nieoficjalnie 6. sezonem „Yellowstone” „Ranczo Duttonów” rzeczywiście musi przypominać serial-matkę. Opowiada on bowiem o losach Beth i Ripa, czyli córki Johna Duttona i jego… cóż, przybranego syna, przyjaciela, najbardziej zaufanego człowieka. Po odcięciu się od dawnych ziem ojca, bohaterowie zakładają własne ranczo w Teksasie i tym razem będą musieli stawić czoła innym ranczerom, a także nauczyć się nowego, pełnego już zagnieżdżonych zależności.

Premiera nowego serialu odbędzie się 15.05.2026 roku na platformie Paramount+. W Polsce zostanie on pokazany trochę później. SkyShowtime właśnie ogłosiło, że serial zadebiutuje nad Wisłą 22.05. Wychodzi więc na to, że do premiery zostały nam niecałe 2 miesiące.

Seriale Yellowstone nadchodzą

„Ranczo Duttonów” to kolejna już produkcja ze świata „Yellowstone”. Fani (w tym ja) mogą oglądać od kilku tygodni opowieść o innym synu Johna. „Marshals: Historia z Yellowstone” to serial proceduralny opowiadający o tym, jak Kayce dołącza do US Marshals i dzielnie walczy z przestępczością w Montanie.

Zaledwie za kilka dni swoją premierę w SkyShowtime będzie miał inny serial. Opowie on o rodzinie Clyburne'ów, która przenosi się do doliny Madison River w Montanie. To bardziej opowieść o żałobie i relacjach w rodzinie, a mniej o ostrych potyczkach kowbojów, ale zapewne i tych drugich w serialu nie zabraknie. Polska premiera „The Madison” już 27 marca. Zapowiada się hit.

Konrad Chwast
24.03.2026 11:33
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
