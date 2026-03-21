Nowy akcyjniak od scenarzysty Johna Wicka już w SkyShowtime. Tego mi było trzeba

W życiu bym się nie spodziewał, że całkiem udany akcyjniak z 2021 r. - swoją drogą: niespodziewany hit - otrzyma sequel, który sprawi mi niemal tyle samo nieoczekiwanej frajdy. A jednak! Latem mogliśmy go oglądać w kinach, teraz zobaczycie go w SkyShowtime.

W życiu nie obsadziłbym Boba Odenkirka w głównej roli w filmie opartym na mordobiciu - dobrze zatem, że to Ilya Naishuller robi filmy, a ja o nich piszę. Reżyser musiał dostrzec w gwieździe „Better Call Saul” akcyjniakowy potencjał - i rzeczywiście, okraszony humorem thriller akcji działa tak dobrze przede wszystkim dzięki tej różniącej się od dotychczasowych kreacji. Przede wszystkim, choć nie tylko; intrygujący, ciekawy bohater wprowadza do gatunku sporo świeżości, całość szczyci się umiejętnym ograniem klisz, zabawą motywem toksycznej męskości, wspaniałym realizacyjnym efekciarstwem, ogromem satysfakcjonującej brutalności... I jeszcze więcej elementów gwarantujących przednią zabawę.

Nie, sequel nie jest AŻ TAK dobry. Ale i tak robi robotę - pomimo zmiany na stanowisku reżysera (choć współscenarzystą pozostaje, na szczeście, jeden z ludzi odpowiedzialnych za „Johna Wicka”).

Michał Jarecki
nikt 2 skyshowtime film
Nikt 2 - premiera w SkyShowtime

W sequelu wracamy do Hutcha Mansella - pozornie przeciętnego ojca i męża, który w rzeczywistości jest byłym elitarnym zabójcą. Tym razem bohater próbuje odbudować relacje z bliskimi i zabiera ich na wakacje do turystycznego miasteczka Plummerville. Szybko okazuje się jednak, że miejsce to jest przesiąknięte przestępczością - począwszy od skorumpowanego szefa parku rozrywki, na lokalnej mafii kończąc. Jak można się domyślać, z założenia niewinne wakacje przeradzają się w kolejną spiralę przemocy.

Zmiana na stołku reżysera nie zaszkodziła serii. Film jest szybki, dynamiczny i nie traci czasu na zbędne wprowadzenia (co bardzo szanuję), a jego największym atutem pozostają widowiskowe, brutalne sekwencje walk - czasem po prostu przyzwoite, kiedy indziej kreatywne choreograficznie i podszyte czarnym humorem. Odenkirk wciąż zaskakuje i imponuje jako niepozorny zabijaka; niezmiennie wspaniale się ogląda, jak z definicji zwyczajności przekształca się w brutalnego gościa napędzanego furią - świetnie się w tej roli odnajduje.

Wydaje mi się, że sequel zdecydował się jeszcze głębiej zanurzyć w autoparodii i komiksowej konwencji, bardziej odpuszczając realizm - bawi się swoją brutalnością i jest w tym przezabawny. Nie da się jednak ukryć, że o ile pierwsza odsłona była pewnego rodzaju zaskoczeniem i było w niej co nieco świeżości, tak kontynuacja jest już po prostu powtórką tej formuły. No ale komu to tak naprawdę przeszkadza? Zwłaszcza, że skala, widowiskowość, tempo, pulpowy styl i tzw. „fun factow” są ewidentnie podkręcone.

To typowy lekki (choć bardzo, bardzo brutalny), zabawny, oferujący ogrom znakomicie zrealizowanej, szczycącej się pierwszorzędną choreografią rozpierduchy, niewymagający akcyjniak. Jest w nim wyczuwalna pewna bezczelna radość tworzenia, energia kina klasy B z budżetem klasy A, ironiczna świadomość własnej przesady. To kino, które nie aspiruje do ponadprzeciętności - chce przede wszystkim dostarczyć rozrywki. W tym sensie działa jak trzeba.

Czytaj więcej:

Najnowsze
9:41
Disney+ znalazł lekarstwo na nudę. Strzela nowościami jak z rewolweru
Aktualizacja: 2026-03-21T09:41:00+01:00
8:43
Użytkownicy Prime Video nienawidzą superbohaterów. Tego akcyjniaka pokochają
Aktualizacja: 2026-03-21T08:43:00+01:00
7:50
Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2026-03-21T07:50:00+01:00
6:39
Czy powstanie Projekt Hail Mary 2? Twórca zabiera głos
Aktualizacja: 2026-03-21T06:39:00+01:00
19:12
Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie
Aktualizacja: 2026-03-20T19:12:00+01:00
18:32
Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę
Aktualizacja: 2026-03-20T18:32:59+01:00
17:28
Quentin Tarantino robi serial gangsterski. Towarzyszy mu Sylvester Stallone
Aktualizacja: 2026-03-20T17:28:00+01:00
15:44
Kontrowersyjny horror ma problemy z cenzurą. Zdecydowanie za ostro
Aktualizacja: 2026-03-20T15:44:00+01:00
15:16
Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat
Aktualizacja: 2026-03-20T15:16:08+01:00
14:59
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 13
Aktualizacja: 2026-03-20T14:59:04+01:00
14:56
Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-03-20T14:56:53+01:00
14:15
Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2026-03-20T14:15:29+01:00
13:03
Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Aktualizacja: 2026-03-20T13:03:43+01:00
12:05
Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film
Aktualizacja: 2026-03-20T12:05:26+01:00
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
9:13
Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Aktualizacja: 2026-03-20T09:13:46+01:00
20:08
Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów
Aktualizacja: 2026-03-19T20:08:48+01:00
18:01
Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-03-19T18:01:00+01:00
16:14
Niezwyciężony rusza śmiało tam, gdzie łamią się serca. Recenzja 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-03-19T16:14:13+01:00
