Skąd wziął się tytuł Projektu Hail Mary? "Zdrowaś Mario" to część odpowiedzi

Ładowanie...

"Projekt Hail Mary" w wersji filmowej, wyreżyserowanej przez Phila Lorda i Christophera Millera, powstał na bazie książkowego oryginału, napisanego przez Andy'ego Weira. Prace nad filmem trwały od 2020 roku, a ich efekt możemy właśnie oglądać na wielkim ekranie. Autorem scenariusza jest Drew Goddard, dla którego pisanie oparte na twórczości Weira nie jest pierwszyzną - wcześniej pełnił tę samą funkcję w przypadku "Marsjanina" Ridleya Scotta.

Skąd Hail Mary w Projekcie Hail Mary? Oto odpowiedzi

Choć Ryland Grace (Ryan Gosling) ma biologię molekularną w małym palcu, los sprawił, że jest nauczycielem w jednej ze szkół. To właśnie tam odnajduje go Eva Stratt (Sandra Hüller), głównodowodząca tajemniczego projektu o nazwie zawartej w tytule filmu. Jak się z czasem okaże, Słońce z niewyjaśnionych przyczyn umiera, co w oczywisty sposób oznacza nadchodzącą zagładę. Jakiś czas później zastajemy głównego bohatera, który budzi się w kosmosie. Im bardziej wraca mu pamięć, tym bardziej uświadamia sobie nie tylko wagę misji, której jest częścią, ale także własną samotność. Wkrótce jego drogi przecinają się z tajemniczym kosmitą, którego Grace nazywa Rockym. Obaj łączą siły, by uratować swoje światy.

"Projekt Hail Mary" cieszy się bardzo dobrymi opiniami - zarówno wśród publiczności, jak i krytyków. Obie grupy są mocno zgodne - film duetu Lord&Miller jest wspaniałym, wzruszającym widowiskiem z doskonałą rolą główną Ryana Goslinga. W trakcie fabuły pojawia się kwestia nazwy projektu mającego na celu uratowanie życia na Ziemi, jednak raczej nie dochodzi do większego wyjaśnienia tej kwestii. Nie powinno więc dziwić, że fani ścigają się na teorie odnośnie znaczenia tytułu. Paradoksalnie, nie musi być ono jakoś mocno skomplikowane - nie bez przyczyny, dominują tu dwie koncepcje.

Pierwsza, zdecydowanie bliska ziemi, ma swoje źródło w...futbolu. Najpopularniejszą i w sumie bardzo logiczną teorią jest ta dotycząca tzw. "Hail Mary pass" - określa się tak desperackie zagranie ostatniej szansy, podanie w futbolu w ostatniej sekundzie, które praktycznie nie ma szans powodzenia, ale tworzy minimalną szansę. Takie wyjaśnienie byłoby zdecydowanie spójne z historią opowiedzianą w filmie, bowiem Projekt Hail Mary rzeczywiście jest inicjatywą ostatniej szansy, praktycznie jedynym, opracowanym w ramach ponadnarodowej zgody rozwiązaniem, które ma szansę ocalić ludzkość, zanim ta zginie z powodu wymierania Słońca, albo zacznie się wcześniej wymordowywać.

Geneza tytułu "Projektu Hail Mary" ma też, siłą rzeczy, wyjaśnienie czysto związane z religią - "Hail Mary" tłumaczymy bowiem jako "Zdrowaś Mario", a zatem jedną z najważniejszych chrześcijańskich modlitw. Interpretowanie w tym kierunku również nie jest pozbawione logiki - modlitwa jest wszak rytuałem, który łączy wszystkich bez względu na wyznanie, a w momencie zwątpienia w fizyczną, ziemską rzeczywistość (niewątpliwie mogącego pojawić się w obliczu nadchodzącego końca świata), ludzie mogą naturalnie zwrócić się ku religii, wierzyć w cud i to, że Bóg jakoś ich uratuje.

Można zatem uznać, że "Projekt Hail Mary" jako tytuł stanowi fascynujące wręcz połączenie sportowej metafory i religijnego odniesienia. Biorąc pod uwagę historię zawartą w filmie oraz jej emocjonalny ciężar, nie sposób nie odnieść wrażenia, że to zabieg prosty, ale bardzo skuteczny i wielowarstwowy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Adam Kudyba 25.03.2026 17:15

Ładowanie...