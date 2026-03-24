Kardigan Ryana Goslinga robi furorę. Wygląda jak z szafy dziadka

"Projekt Hail Mary" podbija kina na całym świecie. Równie głośno, co o samym filmie, mówi się również o pewnym zabawnym elemencie garderoby głównego bohatera. Mowa o klasycznym kardiganie z zabawnym motywem lisa, który w kilku scenach nosi właśnie Ryan Gosling. Widzowie oszaleli na punkcie wspomnianego swetra, a media społecznościowe zalewa fala pytań o to, gdzie go zakupić.

Anna Bortniak
kardigan projekt hail mary ryan gosling lisy
Kino od dekad kształtuje trendy modowe. Film "Śniadanie u Tiffany'ego" sprawił, że dzięki słynnej kreacji Audrey Hepburn od Givenchy "mała czarna" stała się obowiązkowym elementem garderoby każdej kobiety, z kolei po premierze filmu "Matrix" ogromną popularnością cieszyły się futurystyczne stylizacje ze skórzanymi płaszczami i charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznymi. Kilka lat temu za sprawą premiery "Barbie" w sklepach królowały za to wszystkie odcienie różu, a teraz można zauważyć, że po serialu "Love Story" widzki zaczęły inspirować się minimalistycznym stylem Carolyn Bessette-Kennedy.

Wygląda na to, że wraz z produkcją "Projekt Hail Mary" nadeszła nowa moda - moda na kardigany. Nie chodzi bynajmniej o zwyczajne swetry, a o jeden konkretny model, w którym we wspomnianym filmie wystąpił Ryan Gosling. Beżowy kardigan z naszytymi lisami tak zachwycił internautów, że zaczęli oni polować na ten element garderoby i zalewają media społecznościowe pytaniami, gdzie mogą go kupić.

Kardigan Ryana Goslinga z filmu Projekt Hail Mary robi furorę w sieci

W filmie "Projekt Hail Mary", który w Polsce można oglądać dopiero od kilku dni, Gosling wciela się w Rylanda Grace'a. Uwagę widzów przykuła główny element stylizacji głównego bohatera, czyli skromny kardigan z prążkowanym, wywiniętym kołnierzem, mankietami i dołem. Choć ubranie może wydawać się zwyczajne, wyróżnia je wyrazisty motyw lisa. Wywołał on masę komentarzy internautów, którzy zaczęli pytać, gdzie można zakupić ten sweter.

Wybór tego konkretnego wzoru na kardiganie nie jest przypadkowy. Wspominał o tym już wcześniej Chris Miller, reżyser produkcji:

Jeśli przyjrzeć się garderobie [granej przez Goslinga] postaci Rylanda Grace'a, to jest to połączenie bardzo konkretnych elementów. Ryan miał doświadczenia związane z lisem i chciał mieć sweter z nadrukiem przedstawiającym lisy. Nosił koszulki z motywami naukowymi, wzorowane na żartobliwych koszulkach, które nosi mój syn. Wszystko to są osobiste [detale]

- mówił w wywiadzie dla The Hollywood Reporter Miller.

I faktycznie, podczas trasy promocyjnej Gosling ujawnił, że motyw lisów to easter egg, który był skierowany do jego dzieci. Z pomocą kostiumologa Glyna Dillona i swojego stylisty Marka Avery'ego Gosling oryginalny projekt swetra został zmieniony i umieszczono na nim właśnie lisy.

Co ciekawe, początkowo kostiumografowie oparli się na kultowym wzorze firmy Mary Maxim, kanadyjskiego producenta włóczek i zestawów dziewiarskich, z wilkami, znanym jako "Wolf Cardigan". Na potrzeby filmu, niedługo przed rozpoczęciem zdjęć, oryginalny wzór z wilkami został przerobiony na motyw lisa, aby spełnić wizję aktora. Obecnie na stronie marki można nawet zakupić podobny kardigan.

Fabuła "Projektu Hail Mary" skupia się na Rylandzie Grace (Gosling), nauczycielu nauk ścisłych, który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu. Nie ma pojęcia, kim jest, ani w jaki sposób się tam znalazł. Z biegiem czasu zaczyna jednak odzyskiwać pamięć, a wraz z nią odkrywa, że ma do wykonania pewną misję. Wymaga ona od niego wykorzystania wiedzy naukowej i nietypowych pomysłów, aby ocalić Ziemię przed zagładą.

Anna Bortniak
24.03.2026 14:43
Najnowsze
13:32
Najpopularniejsze seriale Prime Video. Fallout śpi w nogach
Aktualizacja: 2026-03-24T13:32:38+01:00
13:02
Serialowy One Piece ma mieć 12 sezonów? Nie kupuję tego, Netflix też nie kupi
Aktualizacja: 2026-03-24T13:02:07+01:00
11:33
To jak 6. sezon Yellowstone. Polska data premiery Rancza Duttonów
Aktualizacja: 2026-03-24T11:33:22+01:00
10:29
Prime Video przywróci do życia kultowe sci-fi. Zapowiada się doskonale
Aktualizacja: 2026-03-24T10:29:32+01:00
9:53
Wonder Man dostanie 2. sezon? Disney mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-24T09:53:50+01:00
9:14
Twórca Reniferka dowiezie nowy serial na HBO Max. I to już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-24T09:14:04+01:00
19:07
Wulgarny miś kontratakuje. Widziałem 2. sezon Teda
Aktualizacja: 2026-03-23T19:07:00+01:00
18:19
Fani Yellowstone pokochali tego bohatera. Znika z najlepszego sequela
Aktualizacja: 2026-03-23T18:19:00+01:00
17:08
Sci-fi prosto z kina błyskawicznie podbiło Prime Video. Zmiotło całą konkurencję
Aktualizacja: 2026-03-23T17:08:00+01:00
15:55
Widzowie Netfliksa wybierają klasyka zamiast nowości. Świetna decyzja
Aktualizacja: 2026-03-23T15:55:00+01:00
15:16
Uwielbiana komedia HBO Max wróciła jeszcze lepsza
Aktualizacja: 2026-03-23T15:16:00+01:00
14:39
To obecnie najlepszy akcyjniak na Prime Video. Niestety jest uszkodzony
Aktualizacja: 2026-03-23T14:39:34+01:00
14:23
Oppenheimer już dzisiaj w telewizji. Seans będzie dłuższy o 40 minut
Aktualizacja: 2026-03-23T14:23:23+01:00
13:49
Nie możecie zabić Stephena Kinga. To najdziwniejsza premiera Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-23T13:49:50+01:00
11:22
Czarne chmury nad Reacherem. Uwielbiany aktor miał pobić sąsiada
Aktualizacja: 2026-03-23T11:22:52+01:00
10:39
Mocarny thriller zawładnął Apple TV. Nie wierzę, że jest na faktach
Aktualizacja: 2026-03-23T10:39:09+01:00
9:36
Co dalej z Peaky Blinders? Nieśmiertelny to nie koniec
Aktualizacja: 2026-03-23T09:36:21+01:00
9:02
Obstawiałem, że to science fiction będzie hitem. I wygrałem
Aktualizacja: 2026-03-23T09:02:09+01:00
16:30
Conan powraca. Wyczerpujący czas dla Arnolda Schwarzennegera
Aktualizacja: 2026-03-22T16:30:40+01:00
14:29
Nowy Snape odpowiada na groźby śmierci. Szanuję i kibicuję
Aktualizacja: 2026-03-22T14:29:42+01:00
