Czy powstanie Projekt Hail Mary 2? Twórca zabiera głos

Głównym bohaterem "Projektu Hail Mary" jest Ryland Grace (Ryan Gosling). To naukowiec który wskutek pogarszającej się sytuacji zostaje wysłany w kosmos. Misja, której częścią jest Grace, może ocalić Ziemię przed zagładą. W trakcie jej wypełniania na drodze mężczyzny staje tajemnicze stworzenie. Ryland nawiązuje z nim więź i łączy siły, by razem mogli ocalić swoje światy.

REKLAMA

Projekt Hail Mary 2 jest realny? Andy Weir odpowiada

"Projekt Hail Mary" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów niedawno rozpoczętego 2026 roku. Wielkiego widowiska science fiction nie może się doczekać wiele grup - publiczność, krytycy, ale także Amazon MGM Studios, które ostatnio nie miało specjalnie wybitnej passy w box office i liczy na finansowy sukces. Jeśli on będzie miała miejsce, a film zostanie dobrze przyjęty, mogłaby być z dzieła Phila Lorda i Christophera Millera potencjalna żyła złota. Jak wiadomo, takie sytuacje sprawiają, że studia rozważają kontynuowanie opowiedzianych historii. W tym miejscu jawi się pytanie: czy "Projekt Hail Mary" również jest rozpatrywany jako zaledwie pierwsza część szerszej historii?

Głos w sprawie zabrał nie kto inny, jak sam autor książkowego oryginału filmu, Andy Weir. W rozmowie ze ScreenRant ogłosił, że obecnie pisze nową powieść science fiction, która będzie niezależna i nie będzie kontynuacją niczego. W nieco mniej kategorycznych słowach skomentował jednak opcję powstania filmowej kontynuacji "Projektu Hail Mary":

[…] Czuję, że nie mam jeszcze wystarczająco mocnego pomysłu, żeby się za to zabrać. Pracuję nad inną historią. Mam nadzieję, że z czasem będę miał kilka dobrych pomysłów na kontynuacje, ale [jest ich] za mało, żeby się za to zabrać. Jeśli mam to robić, chcę, żeby było dobre.

Wygląda więc na to, że Weir nie zamyka na amen drzwi do potencjalnego sequela, jednak póki co stwierdza jasno: najpierw chce zakończyć prace nad swoją najnowszą powieścią. Potem, jeśli urodzi się naprawdę mocna i satysfakcjonująca autora koncepcja na kontynuację, jest jakaś szansa na pomysł, który mógłby przerodzić się "Projekt Hail Mary 2". Na ten moment jednak jest to wizja dość odległa i nie ma co się spodziewać, że w najbliższym czasie usłyszymy o niej na poważnie.

"Projekt Hail Mary" jest już dostępny do obejrzenia w kinach.

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 21.03.2026 06:39

