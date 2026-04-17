Pokazano zwiastun Avengers: Doomsday. Takiego tłoku dawno nie było

Odbywający się w Las Vegas CinemaCon dostarcza fanom popkultury wiele ekscytujących wieści. Tej nocy padło na Marvela - sympatycy superbohaterskiego kina zostali uraczeni nową zapowiedzią "Avengers: Doomsday". Co o niej wiemy?

Adam Kudyba
Do premiery "Avengers: Doomsday" zostało 8 miesięcy. Od jakiegoś czasu trwa (i trwać będzie nadal) kampania marketingowa, stopniowo budująca napięcie i oczekiwania wśród fanów. Dotychczas wypuszczono cztery króciutkie trailery, zapowiadające obecność poszczególnych bohaterów. Dotychczas zapowiedziano m.in. pojawienie się Steve'a Rogersa, Thora, X-Menów, a także Fantastycznej Czwórki, Wakandyjczyków i Namora.

Zapowiedź Avengers: Doomsday zachwyca. Oby pokazali ją wkrótce światu

W ostatnich dniach mamy do czynienia z wieloma interesującymi informacjami ze świata kina, ujawnianych lub potwierdzanych na trwającym właśnie CinemaConie. Ubiegłej nocy trwał panel poświęcony produkcjom Disneya, w związku z czym miała miejsce również "sekcja" poświęcona Marvelowi oraz "Avengers: Doomsday" - najważniejszemu filmowi MCU i jedynej wielkiej produkcji, która w tym roku wychodzi na wielki ekran w ramach tego szyldu.

Na CinemaConie zdecydowano się pokazać obecnym tam widzom nowy, pełnoprawny zwiastun "Avengers: Doomsday". Póki co, nie pojawiły się żadne wizualne materiały dokumentujące ten moment, możemy więc bazować przede wszystkim na opisach. Raport Variety, na temat tego, co pokazano w trailerze, niewątpliwie rozpala emocje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal, zwiastun rozpoczyna się ujęciem skierowanym na Doktora Dooma (Robert Downey Jr.) w kapturze i metalowej masce, przygotowującego się do inwazji na multiwersum. Profesor Xavier (Patrick Stewart) wygląda za okno Instytutu i dostrzega błysk światła, zwiastujący kłopotu. W dalszej części dochodzi do starć: Gambit (Channing Tatum) walczy z Shang-Chi (Simu Liu), Mystique (Rebecca Romlin) zmienia się w Jelenę Belovą (Florence Pugh), a podczas gdy Thor (Chris Hemsworth) walczy z Doomem, ten drugi łapie gołymi rękami młot Thora, Mjolnir. Później dochodzi do szokującego dla boga gromu spotkania ze Stevem Rogersem (Chris Evans).

Dodatkowe informacje wskazują, że Doktor Doom będzie mówił z akcentem, a jego twarz ma być pełna blizn. Wygląda również na to, że samego Thora w zwiastunie jest dość dużo - bohater grany przez Hemswortha ma zauważać, że walczył z wieloma zagrożeniami, które przerażały go mniej niż to obecne, oraz że jeśli nie staną wszyscy razem do walki, ich poświęcenie nie będzie miało żadnego znaczenia.

To konsekwentny kierunek - już krótka, opublikowana przez Marvela miesiące temu zapowiedź sugerowała, że Thor jest na etapie bycia postacią znacznie dojrzalszą, poważniejszą i mocniej czującą odpowiedzialność na swoich barkach, także dzięki przybranemu ojcostwu. Zagrożenie również będzie mocne: Joe Russo opisał bowiem Dooma jako "jedną z najbardziej złożonych postaci Marvela, która zawsze wyprzedza o trzy ruchy".

Przyznam, że moja ekscytacja tym opisem jest niemała. Mam nadzieję, że tak jak wczoraj w trakcie CinemaConu udostępniono pokazany tam zwiastun filmu "Mandalorian & Grogu", tak Marvel nie będzie trzymał widzów w niepewności zbyt długo i pokaże szerokiej publiczności opisany wyżej zwiastun. Dalej mam lekki problem z pojęciem, jak bracia Russo planują zmieścić tak wielką liczbę superbohaterów w jednym filmie oraz dać im ekranowy czas by ich postawy skutecznie wybrzmiały. Mimo wszystko Russo w Marvelu zawsze radzili sobie dobrze i przez większość swojej dotychczasowej kariery w MCU dowozili. Wierzę, że tym razem będzie tak samo.

Premiera "Avengers: Doomsday" jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

17.04.2026 09:23
Tagi: AvengersMarvelsteve rogersThor
Najnowsze
8:35
Top Gun 3 wraca. Na pokładzie Tom Cruise
Aktualizacja: 2026-04-17T08:35:09+02:00
19:01
Nowości Netfliksa na weekend. Dostaliśmy znakomity serial
Aktualizacja: 2026-04-16T19:01:00+02:00
18:15
Nowy thriller jest numerem 1 Netfliksa na świecie. Będzie 2. część?
Aktualizacja: 2026-04-16T18:15:09+02:00
16:22
Ewangelia według Pulp Fiction. Sekretarz obrony USA srogo się pomylił
Aktualizacja: 2026-04-16T16:22:23+02:00
15:18
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 30 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-16T15:18:36+02:00
14:22
Wreszcie mamy zapowiedź Nieśmiertelnego. Cavill będzie kręcił w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-16T14:22:00+02:00
14:01
Kosmiczne jaja wracają. Kiedy premiera nowej części legendarnej parodii?
Aktualizacja: 2026-04-16T14:01:00+02:00
13:06
HBO Max ujawniło pozostałe premiery na kwiecień 2026. Nie mogę oczu oderwać
Aktualizacja: 2026-04-16T13:06:48+02:00
12:55
Nowy Zwariowany świat Malcolma jest hitem. Czy będą kolejne odcinki?
Aktualizacja: 2026-04-16T12:55:12+02:00
11:52
Nowy horror podbija Netfliksa. Pokonał konkurencję
Aktualizacja: 2026-04-16T11:52:30+02:00
10:06
Nolan pokazał konia trojańskiego z Odysei. Ludzie aż wstali
Aktualizacja: 2026-04-16T10:06:20+02:00
9:03
Wrócił jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Czy trzyma poziom?
Aktualizacja: 2026-04-16T09:03:19+02:00
8:47
Biały Lotos nadchodzi. 4. sezon będzie wyjątkowy i brawurowy
Aktualizacja: 2026-04-16T08:47:31+02:00
20:13
Apple zrobił serial dla ludzi, którzy gardzą niebieską platformą. Jest bomba
Aktualizacja: 2026-04-15T20:13:00+02:00
19:22
Film z Sydney Sweeney ominął polskie kina. Gorący dreszczowiec odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-04-15T19:22:00+02:00
18:21
Ile jeszcze sezonów dostanie Stamtąd? Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2026-04-15T18:21:14+02:00
18:01
Nowość z kina jest hitem Prime Video. Widzowie w szoku, że to część trylogii
Aktualizacja: 2026-04-15T18:01:00+02:00
17:34
Sprzedała Matthew Perry'emu śmiertelną dawkę ketaminy. BBC nakręciło o niej film
Aktualizacja: 2026-04-15T17:34:06+02:00
15:13
Zaufaj mi: Fałszywy prorok - gdzie jest teraz Samuel Bateman? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-04-15T15:13:00+02:00
13:11
Oki ogłosił trasę koncertową 2026. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2026-04-15T13:11:34+02:00
