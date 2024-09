Cudowny serial od Apple TV+ skasowany. Wielka szkoda

Pierwszy sezon, składający się z 10 epizodów, nie cieszył się zbyt dużą popularnością i nie dostał się na listę najchętniej oglądanych seriali wg Nielsena w czasie debiutu kolejnych odcinków. Twórcy - fani oryginalnego filmu - powtarzali, że coraz mniej osób kojarzy ten tytuł. Ich zdaniem zapytana większość wzrusza ramionami i mówi, że nigdy o nim nie słyszała, a jednak od czasu do czasu ktoś powie, że owszem, zna, że jest to jego ulubiony film. Chcieli zatem ożywić i spopularyzować tę wspaniałą historię (podkreślając, że „niektóre z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały, to covery”), ale jak widać polegli na tym polu.



Szkoda, bo to fajna rzecz, która wprawdzie całą tę oryginalną ekscentryczność przeistacza w formę bardziej przystępną (i family friendly), ale wciąż serwuje niesamowitą, pełną energii, absorbującą przygodę, którą chce się śledzić. Co ważne, sporo zyskuje z czasem. Niestety, publiczność nie przyjęła jej aż tak entuzjastycznie. Nie pomogły też kontrowersje - Charlyne Yi wyznała, że podczas kręcenia serialu część ekipy była stale atakowana przez aktora płci męskiej, który fizycznie zranił aktorkę w plecy. Potem artysta próbował manipulować producentami i HR w sprawie incydentu, by chronić swój wizerunek. Nie wiadomo jednak, o kogo chodzi.