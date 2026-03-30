Sophie Turner musi dojść do siebie. Przerwano prace nad serialem Tomb Raider

Ładowanie...

Serial o Larze Croft nie jest pierwszym (ani zapewne ostatnim) podejściem do Lary Croft - bohaterki serii gier "Tomb Raider", archeolożki i poszukiwaczki przygód, eksplorującej ruiny i groby z całego świata. Lata temu w filmie wcieliła się w nią Angelina Jolie, później zaś Alicia Vikander. Od ostatniej z wymienionych ról minęło już 8 lat, w związku z czym niespecjalnie dziwi, że dokonano kolejnego powrotu do tej postaci, jednak w nieco innej formie i - oczywiście - z nową twarzą.

REKLAMA

Lara Croft kontuzjowana. Przerwa w produkcji serialu Tomb Raider

W nową Larę Croft wciela się Sophie Turner, aktorka, która od początku była jedną z głównych kandydatek do tej roli. 30-latka ma już niemałe doświadczenie - świat poznał ją przede wszystkim jako Sansę Stark w "Grze o Tron", sympatycy Marvela mogą ją pamiętać z "X-Men: Apocalypse" oraz "X-Men: Mrocznej Phoenix". W obu filmach Turner zagrała słynną Jean Grey. Teraz czeka ją nowe, prawdopodobnie równie wielkie wyzwanie w postaci serialu "Tomb Raider". Jej aktorsko-twórcze otoczenie jest naprawdę bogate: na ekranie zobaczymy m.in. Sigourney Weaver, Jasona Isaacsa, Celię Imrie i Patersona Josepha. Twórczynią serialu jest zaś Phoebe Waller-Bridge, aktorka i scenarzystka, współtwórczyni "Fleabag".

Prace na planie serialowego "Tomb Raidera" trwają od stycznia. Jak poinformowało Entertainment Weekly, doszło do chwilowego wstrzymania produkcji. Powodem jest kontuzja doznana przez Sophie Turner. Według oświadczenia przesłanego temu portalowi przez Amazon MGM, sytuacja absolutnie nie jest krytyczna, natomiast wymaga ona ze strony Turner przerwy w pracy nad serialem:

Sophie Turner niedawno doznała lekkiego urazu. W ramach środków ostrożności produkcja została na krótko wstrzymana, aby dać jej czas na rekonwalescencję. Z niecierpliwością czekamy na wznowienie produkcji tak szybko, jak to możliwe.

Data premiery serialu pozostaje nieznana. Mimo potencjalnych przeszkód, zdaje się, że to opóźnienie nie powinno zbyt mocno wpłynąć na całość. Studio deklaruje gotowość rychłego powrotu do prac, w związku z czym na tym etapie pozostaje kibicować Sophie Turner, by wydobrzała. Nie jest jasne, czy do urazu doszło w trakcie kręcenia "Tomb Raidera", ale nie zmienia to faktu, że w takiej sytuacji podjęcie podobnych środków ostrożności jest właściwym rozwiązaniem.

Tomb Raider - obsada serialu

Sophie Turner jako Lara Croft

jako Lara Croft Martin Bobb-Semple jako Zip

jako Zip Jason Isaacs jako Atlas DeMornay

jako Atlas DeMornay Bill Paterson jako Winston

jako Winston Jack Bannon jako Gerry

jako Gerry John Heffernan jako David

jako David Celia Imrie jako Francine

jako Francine Paterson Joseph jako Thomas Warner

jako Thomas Warner Sasha Luss jako Sasha

jako Sasha Juliette Motamed jako Georgia

jako Georgia Sigourney Weaver jako Evelyn Wallis

jako Evelyn Wallis August Wittgenstein jako Lukas

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 30.03.2026 11:30

Ładowanie...