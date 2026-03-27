Nowa obsada w nowym Stranger Things. Wraca jeden aktor
Zaledwie cztery miesiące po (niespecjalnie) widowiskowym finale flagowego hitu Netfliksa, „Stranger Things”, bracia Dufferowie raz jeszcze zabiorą nas do Hawkins. Niestety, wbrew nadziejom na powrót oryginalnej obsady, w spin-offie usłyszymy nowe głosy... poza jednym.
Nadciąga „Stranger Things: Opowieści z 85” - animowany spin-off hitu Netfliksa, którego akcja będzie rozgrywać się między 2. i 3. sezonem oryginalnej serii. Znaczy się: w zimie 1985 r. Twórcy ponownie skupią się na grupie dziecięcych bohaterów z Hawkins, którzy tym razem staną w obliczu nowego zagrożenia - tajemniczej siły drzemiącej (a raczej: budzącej się) pod lodem. Ten punkt wyjścia sugeruje narrację opartą na śledztwie i stopniowym odkrywaniu kolejnych warstw grozy, co wpisuje się w charakterystyczną dla serii mieszankę kina przygodowego i horroru.
Stranger Things: aktor powróci w spin-offie. Ale w zupełnie innej roli
Choć na ekranie powrócą znane postacie - Jedenastka, Hopper, Dustin, Lucas, Max, Will czy Steve - animowana forma oznacza możliwość modyfikacji obsady głosowej. Jeśli liczycie na znane głosy - możecie być rozczarowani. W rolę Jedenastki wcieli się Brooklyn Davey Norstedt, Willa zagra Benjamin Plessala, a Braxton Quinney, Elisha „EJ” Williams oraz Jolie Hoang-Rappaport użyczą głosów kolejno Dustinowi, Lucasowi i Max. Z kolei Brett Gipson wcieli się w szeryfa Hoppera, natomiast Jeremy Jordan, znany z serialu „Supergirl”, zagra Steve’a.
Największą ciekawostką castingową jest jednak niewątpliwie udział Roberta Englunda, który po występie jako Victor Creel w 4. sezonie, tym razem użyczy głosu nowej postaci o imieniu Cosmo.
Creel był weteranem wojennym, który trafił do szpitala psychiatrycznego Pennhurst po zamordowaniu swojej rodziny w latach 50. Mężczyzna utrzymywał, że za zbrodniami stoi demon, a po rozmowach z Nancy Wheeler i Robin Buckley okazuje się, że za makabryczne wydarzenia odpowiadał Vecna. O Cosmo, niestety, póki co nie wiemy właściwie nic.
Sam fakt jego obecności nie jest przypadkowy: Englund, nierozerwalnie kojarzony z Freddym Kruegerem z „Koszmaru z Ulicy Wiązów”, stanowi żywe ogniwo łączące „Stranger Things” z tradycją klasycznego horroru, do której serial od początku się odwołuje.
Ta intertekstualność pozostaje jednym z fundamentów projektu. „Opowieści” kontynuują strategię znaną z oryginału - budowanie narracji poprzez cytaty, inspiracje i popkulturowe echo lat 80., tym razem w formie animacji, które mogła dać twórcom większą swobodę wizualną i pozwolić śmielej eksplorować estetykę grozy oraz świat Drugiej Strony. Miejmy nadzieję, że w pełni wykorzystają ten potencjał.
Premiera 23 kwietnia na Netfliksie.
