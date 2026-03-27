Nowa obsada w nowym Stranger Things. Wraca jeden aktor

Nadciąga „Stranger Things: Opowieści z 85” - animowany spin-off hitu Netfliksa, którego akcja będzie rozgrywać się między 2. i 3. sezonem oryginalnej serii. Znaczy się: w zimie 1985 r. Twórcy ponownie skupią się na grupie dziecięcych bohaterów z Hawkins, którzy tym razem staną w obliczu nowego zagrożenia - tajemniczej siły drzemiącej (a raczej: budzącej się) pod lodem. Ten punkt wyjścia sugeruje narrację opartą na śledztwie i stopniowym odkrywaniu kolejnych warstw grozy, co wpisuje się w charakterystyczną dla serii mieszankę kina przygodowego i horroru.

Choć na ekranie powrócą znane postacie - Jedenastka, Hopper, Dustin, Lucas, Max, Will czy Steve - animowana forma oznacza możliwość modyfikacji obsady głosowej. Jeśli liczycie na znane głosy - możecie być rozczarowani. W rolę Jedenastki wcieli się Brooklyn Davey Norstedt, Willa zagra Benjamin Plessala, a Braxton Quinney, Elisha „EJ” Williams oraz Jolie Hoang-Rappaport użyczą głosów kolejno Dustinowi, Lucasowi i Max. Z kolei Brett Gipson wcieli się w szeryfa Hoppera, natomiast Jeremy Jordan, znany z serialu „Supergirl”, zagra Steve’a.

Największą ciekawostką castingową jest jednak niewątpliwie udział Roberta Englunda, który po występie jako Victor Creel w 4. sezonie, tym razem użyczy głosu nowej postaci o imieniu Cosmo.



Creel był weteranem wojennym, który trafił do szpitala psychiatrycznego Pennhurst po zamordowaniu swojej rodziny w latach 50. Mężczyzna utrzymywał, że za zbrodniami stoi demon, a po rozmowach z Nancy Wheeler i Robin Buckley okazuje się, że za makabryczne wydarzenia odpowiadał Vecna. O Cosmo, niestety, póki co nie wiemy właściwie nic.



Sam fakt jego obecności nie jest przypadkowy: Englund, nierozerwalnie kojarzony z Freddym Kruegerem z „Koszmaru z Ulicy Wiązów”, stanowi żywe ogniwo łączące „Stranger Things” z tradycją klasycznego horroru, do której serial od początku się odwołuje.



Ta intertekstualność pozostaje jednym z fundamentów projektu. „Opowieści” kontynuują strategię znaną z oryginału - budowanie narracji poprzez cytaty, inspiracje i popkulturowe echo lat 80., tym razem w formie animacji, które mogła dać twórcom większą swobodę wizualną i pozwolić śmielej eksplorować estetykę grozy oraz świat Drugiej Strony. Miejmy nadzieję, że w pełni wykorzystają ten potencjał.



Premiera 23 kwietnia na Netfliksie.

Michał Jarecki 27.03.2026 12:44

