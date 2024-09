Polscy widzowie wściekli na "Beetlejuice Beetlejuice". Poszło o Marię Skłodowską-Curie

W jednej ze scen Astrid Deetz, bohaterka grana przez Jennę Ortegę, z okazji Halloween przebiera się za Marię Skłodowską-Curie, nazywając ją francuską naukowczynią (co ciekawe, w polskim dubbingu nazywana jest polską naukowczynią). Jak nietrudno się domyśleć, na reakcje Polaków nie trzeba było długo czekać, a portal X został rozgrzany do czerwoności. "Maria Skłodowska-Curie nie nazwała odkrytego przez siebie pierwiastka polonem, w celu zwiększenia świadomości na temat prawa Polski do niepodległości, tylko po to, by mieszkańcy Zachodu nazywali ją Francuzką" - czytamy w jednym z komentarzy.