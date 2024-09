"Beetlejuice Beetlejuice" to niekontrolowany chaos. Burton nie ma pomysłu na spójną opowieść, dlatego serwuje nam swoje the best of. Recyklinguje tu własną twórczość, łącznie z "Wednesday". Porównanie okazuje się na miejscu nie tylko dlatego, że Jenna Ortega wciela się w Astrid. Delores składa się z kolejnych części ciał i potem wygląda, jakby urwała się z "Rodziny Addamsów". Powiedzmy to wprost: reżyser się powtarza. On wręc otwarcie serwuje nam odgrzewany kotlet. Co najbardziej boli przy znanych z "Soku z żuka" żartów. Zdecydowanie lepiej działały one w oryginale. Tutaj sprawdzają się jedynie jako sposób na mizdrzenie się do widzów.