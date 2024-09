„Na noże 3” - według doniesień „TheInSeider” - kosztuje więcej, niż najdroższy spośród wydanych dotychczas filmów Netfliksa. „The Gray Man” sięgnął 200 mln dol., natomiast „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” przebija tę kwotę o kolejne 10 mln. W ten sposób staje się najdroższym kryminałem w dziejach kina i telewizji - pięć razy bardziej kosztownym, niż pierwsza część znakomitej serii z Danielem Craigiem.



O co chodzi z tą kwotą? Trudno powiedzieć. O ile 200 mln utopionych w filmie akcji - nawet mizernym - raczej nie dziwi, o tyle jeszcze większa suma przeznaczona na produkcję kryminalną jest już zastanawiająca. Czy Rian Johnson planuje zrobić ze swojej franczyzy pełne pościgów i wybuchów kino sensacyjne? A może uderzy w konwencję science fiction?