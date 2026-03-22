Berlin powraca z drugim sezonem. Kiedy premiera na Netfliksie?
Niemal 10 lat temu świat oszalał na punkcie "Domu z papieru", sensacyjno-kryminalnego serialu Netfliksa. Okazał się on hitem i zarazem początkiem uniwersum, w skład którego wchodzi "Berlin". Drugi sezon tej produkcji wkrótce trafi na platformę. Sprawdzamy, kiedy dokładnie.
Wszystko zaczęło się od ośmiorga zamaskowanych przestępców, którzy zdecydowali się napaść na hiszpańską mennicę narodową. Tak zaczął się "Dom z papieru". 4 lata, pięć sezonów, a popularność tego szyldu nie słabnie - w międzyczasie powstała m.in. koreańska wersja. W 2023 roku na Netfliksie zadebiutował "Berlin" - spin-off i zarazem prequel oryginalnego serialu. Akcja 1. sezonu rozgrywa się w czasach świetności Berlina (powracający do kultowej roli Pedro Alonso) jako wyrafinowanego przestępcy, działającego elegancko i bez użycia przemocy. Bohater zbierał w Paryżu gang, z którym planował napad na wielki dom aukcyjny.
Kiedy 2. sezon Berlina? Netflix nie każe długo czekać
"Berlin (Pedro Alonso) i Damián (Tristan Ulloa) łączą siły, tym razem w Sewilli, aby dokonać mistrzowskiego napadu: udawać kradzież „Damy z gronostajem”. Udawać? Po co? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi (Jose Luis Garcia-Perez) i jego żona, para, która myśli, że może szantażować Berlina. Nie spodziewają się jednak, że ich wyzwanie obudzi w Berlinie jego najciemniejszą stronę – i pragnienie zemsty" - tak brzmi oficjalny opis 2. sezonu serialu.
Szczegóły fabuły sugerują, że nie zabraknie intensywnej fabuły, intryg, zwrotów akcji i napięcia towarzyszącego działaniom głównych bohaterów. Nic dziwnego, że fani 1. sezonu czekają z niecierpliwością na premierę kontynuacji. Skoro o niej mowa: Netflix na całe szczęście nie każe czekać widzom bardzo długo na ponowne spotkanie z tytułowym bohaterem i jego drużyną.
Premiera 2. sezonu "Berlina" zaplanowana jest na 15 maja, czyli za niecałe dwa miesiące. Póki co nie jest oficjalnie potwierdzone, czy w całości, czy zostanie jakoś podzielony. Biorąc jednak pod uwagę, jak wyglądała sytuacja w przypadku 1. sezonu, można śmiało założyć, że Netflix nie będzie kombinować i kontynuacja serialu będzie dostępna od razu do obejrzenia w dniu premiery.
Berlin - obsada 2. sezonu serialu
- Pedro Alonso jako Berlin
- Tristan Ulloa jako Damian
- Begona Vargas jako Cameron
- Julio Pena Fernandez jako Roi
- Joel Sanchez jako Bruce
- Inma Cuesta jako Candela
- Jose Luis Garcia-Perez jako książę Malagi
- Marta Nieto jako księżna Malagi
- Netflix mówi, że nie powtarza fabuły dla widzów z nosem w telefonach. To już mem
- Netflix podwędził serial od HBO. Mroczny kryminał na faktach trafił do serwisu
- Tak wygląda horror od Polki i twórców Stranger Things. Jest gęsty i niepokojący
- Netflix zrobił sequel kultowego serialu gangsterskiego. Lepiej wyjść nie mogło
- Netflix zdecydował co dalej z Virgin River. Będzie kolejny sezon komfortowego serialu?