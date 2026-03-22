Berlin powraca z drugim sezonem. Kiedy premiera na Netfliksie?

Wszystko zaczęło się od ośmiorga zamaskowanych przestępców, którzy zdecydowali się napaść na hiszpańską mennicę narodową. Tak zaczął się "Dom z papieru". 4 lata, pięć sezonów, a popularność tego szyldu nie słabnie - w międzyczasie powstała m.in. koreańska wersja. W 2023 roku na Netfliksie zadebiutował "Berlin" - spin-off i zarazem prequel oryginalnego serialu. Akcja 1. sezonu rozgrywa się w czasach świetności Berlina (powracający do kultowej roli Pedro Alonso) jako wyrafinowanego przestępcy, działającego elegancko i bez użycia przemocy. Bohater zbierał w Paryżu gang, z którym planował napad na wielki dom aukcyjny.

Kiedy 2. sezon Berlina? Netflix nie każe długo czekać

"Berlin (Pedro Alonso) i Damián (Tristan Ulloa) łączą siły, tym razem w Sewilli, aby dokonać mistrzowskiego napadu: udawać kradzież „Damy z gronostajem”. Udawać? Po co? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi (Jose Luis Garcia-Perez) i jego żona, para, która myśli, że może szantażować Berlina. Nie spodziewają się jednak, że ich wyzwanie obudzi w Berlinie jego najciemniejszą stronę – i pragnienie zemsty" - tak brzmi oficjalny opis 2. sezonu serialu.

Szczegóły fabuły sugerują, że nie zabraknie intensywnej fabuły, intryg, zwrotów akcji i napięcia towarzyszącego działaniom głównych bohaterów. Nic dziwnego, że fani 1. sezonu czekają z niecierpliwością na premierę kontynuacji. Skoro o niej mowa: Netflix na całe szczęście nie każe czekać widzom bardzo długo na ponowne spotkanie z tytułowym bohaterem i jego drużyną.

Premiera 2. sezonu "Berlina" zaplanowana jest na 15 maja, czyli za niecałe dwa miesiące. Póki co nie jest oficjalnie potwierdzone, czy w całości, czy zostanie jakoś podzielony. Biorąc jednak pod uwagę, jak wyglądała sytuacja w przypadku 1. sezonu, można śmiało założyć, że Netflix nie będzie kombinować i kontynuacja serialu będzie dostępna od razu do obejrzenia w dniu premiery.

Berlin - obsada 2. sezonu serialu

Pedro Alonso jako Berlin

jako Berlin Tristan Ulloa jako Damian

jako Damian Begona Vargas jako Cameron

jako Cameron Julio Pena Fernandez jako Roi

jako Roi Joel Sanchez jako Bruce

jako Bruce Inma Cuesta jako Candela

jako Candela Jose Luis Garcia-Perez jako książę Malagi

jako książę Malagi Marta Nieto jako księżna Malagi

Adam Kudyba 22.03.2026 07:01

