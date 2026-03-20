Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Czas na drugą rundę. Zbliża się 2. sezon serialu akcji, który rozłożył użytkowników Netfliksa na łopatki. I wciąż nie mogą się po nim podnieść. Wciąż zachwycają się "Bloodhounds" w mediach społecznościowych. Nic dziwnego. Ta produkcja jest jak brakujące ogniwo między "Rockym" a "Reacherem".
"Bloodhounds" zabiera nas do paskudnego świata, w którym sprawiedliwość może zaprowadzić dwóch młodych bokserów. Stąd też porównanie do "Rocky'ego", bo Gun-woo i Woo-jin twardymi pięściami przebijają się przez siatkę lichwiarzy. A ponieważ samotnie walczą o słuszną sprawę, przywodzą na myśl "Reachera" - hitowy serial akcji Amazon Prime Video. Udało im się skopać tyłki użytkownikom Netfliksa w 1. sezonie, więc teraz powracają w 2., żeby tym razem zadać cios podziemnej lidze bokserskiej.
2. sezon "Bloodhounds" zbliża się wielkimi krokami. Netflix dosłownie przed chwilą udostępnił zwiastun nadchodzącej odsłony. Wywołał w ten sposób entuzjazm sporej rzeszy fanów w mediach społecznościowych. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu z utęsknieniem czekali na powrót uwielbianych pięściarzy, którzy od 2023 roku powalają ich na deski.
Bloodhounds: 2. sezon - opinie o serialu akcji Netfliksa
Pojawienie się zwiastuna 2. sezonu przypomniało użytkownikom Netfliksa, jak bardzo "Bloodhounds" pokochali. Swego czasu oszaleli przecież na jego punkcie. Nieraz pisali w mediach społecznościowych, że nie mogą się od niego oderwać, że zrujnował im życie (w pozytywnym sensie oczywiście) i w ogóle jest to serial 10/10.
"Bloodhounds" właśnie zrujnowało mi życie 10/10 gorąco polecam
"Bloodhounds" na Netfliksie to najlepszy miniserial, jaki bindżowałem w tym roku. Oryginalny pomysł, świetna obsada, z niczym nie przesadza, jest realistyczne, po prostu świetny seans
Nowy fan!! Dopiero obejrzałem "Bloodhounds" po tym, jak polecił mi to przyjaciel i było to wspaniałe!!!
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przeżywając na nowo emocje związane z seansem pierwszych odcinków "Bloodhounds", fani wyrażają nadzieję, że 2. sezon będzie równie dobry. Chcą, żeby skopał im tyłki równie mocno. Czy tak będzie? O tym przekonamy się po premierze nadchodzącej odsłony. Zadebiutuje ona na Netfliksie 3 kwietnia. Jeśli jeszcze produkcji nie oglądaliście, zdążycie nadrobić dotychczasowe zaległości przed premierą nadchodzących epizodów.
